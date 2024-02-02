Цены рублевых корпбондов в пятницу могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 2 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций восстановился в четверг после падения по итогам двух предыдущих торговых сессий. Инвесторы оценивали корпоративные новости и статистику, а также заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. В среду завершилось очередное заседание ФРС, по итогам которого базовая ставка была сохранена в прежнем диапазоне 5,25-5,5% годовых, как и ожидалось. Она находится на максимальном уровне за 23 года.

Пауэлл сказал, что инфляция в США по-прежнему высокая, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован. По его словам, ФРС готова удерживать высокие ставки в течение длительного времени. Отвечая на вопрос относительно прошедшего заседания, глава ФРС сказал, что "не было никаких предложений по снижению ставок". Трейдеры восприняли его слова как сигнал, что смягчение денежно-кредитной политики в марте маловероятно. В настоящее время рынки оценивают вероятность снижения базовой ставки в марте на 25 базисных пунктов примерно в 35%. Между тем шансы на то, что это произойдет в мае, превышают 62%.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. - до 224 тыс., что является максимальным уровнем с середины ноября. При этом эксперты в среднем ожидали снижения на 2 тыс. Индекс деловой активности в производственной сфере США (ISM Manufacturing) в январе подскочил до 49,1 пункта с пересмотренных 47,1 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Индикатор остается ниже 50 пунктов уже 15 месяцев подряд, однако январское значение стало самым высоким с октября 2022 года.

Основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу растут, исключением выступает только материковый Китай. Поддержку рынку акций Японии оказывают сильные квартальные отчетности компаний. В то же время последние экономические данные были не слишком хорошими, и это усиливает уверенность инвесторов в том, что Банк Японии в ближайшее время не будет менять параметры денежно-кредитной политики. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,4%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК упал на 1,5%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК вырос на 2,6%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился на 1,5%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок плавно поднимаются в пятницу утром после падения днем ранее. Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $78,84 за баррель, что на 0,18% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты снизились в цене на 2,3%, до $78,7 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли на 0,19% и составили $73,96 за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на 2,7% - до $73,82 за баррель.

Обе марки завершили торги четверга на минимумах за две недели на слухах о возможном перемирии между Израилем и ХАМАС. Радикальная палестинская группировка ХАМАС дала первоначальное одобрение сделке, которая предусматривает обмен заложниками и прекращение боевых действий в секторе Газа на шесть недель, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление представителя МИД Катара.

Ранее сообщалось, что Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа у группировки ХАМАС. По данным СМИ, стороны конфликта рассматривают сделку из трех частей, которая предусматривает освобождение заложников в Газе, начиная с шестинедельного прекращения огня.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 1 февраля снизилась в 3,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,287 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,682 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился всего на 0,01% и составил 105,9 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 880,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "МТС-001P-20" (+0,7%), "МТС-001P-22" (+0,3%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Эталон-Финанс-П03" (-0,37%), "ГК Самолет БО-П11" (-0,31%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк (РСХБ) 6 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии БO-03-002P объемом не менее 10 млрд рублей. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными. Ориентир - спред не более 140 базисных пунктов к среднему значению RUONIA. Таким образом, индикативная ставка 1-го купона на 6 февраля составит не более 16,94% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 9 февраля.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-28R на уровне 16,74% годовых. Корпорация разместила 7-летние бонды с привязкой к RUONIA объемом 45 млрд рублей в начале октября 2023 года. Размер спреда к RUONIA установлен на уровне 1,2% годовых. Купоны ежемесячные.

ООО "Хоум кредит энд финанс банк" установил ставку 13-14-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 16,5% годовых. Пятилетний выпуск на 5 млрд рублей был размещен в феврале 2021 года по ставке квартального купона 6,85% годовых до оферты с исполнением 14 февраля 2024 года.

ООО "РСГ-Финанс" (структура группы "Кортрос") установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-09 на уровне 16,5% годовых. Пятилетний выпуск облигаций на 2 млрд рублей был размещен в августе 2019 года. Ставка текущего купона 12% годовых. По выпуску 13 февраля предстоит исполнение оферты.

ООО "Сибнефтехимтрейд" установило ставку 26-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 22,5% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года по ставке 15% годовых. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала - в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) выкупило по оферте 9 млн 993,391 тыс. облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 99,93% займа. Кроме того, компания раскрыла итоги оферты по выпуску бондов 002Р-02 - в данном случае заявки инвесторов не поступили. "Инград" в середине января выставил оферты по соглашению с владельцами облигаций серий 001P-01 и 002P-02. Цена приобретения - 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу проходил с 24 по 30 января 2024 года. Дата приобретения - любая дата из перечисленных по усмотрению акцептанта: 31 января, 7 февраля, 14 февраля, 21 февраля, 28 февраля 2024 года. Компания разместила выпуск серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей в ноябре 2017 года, выпуск серии 002P-02 объемом 15 млрд рублей - в марте 2020 года. Ставка текущего купона выпуска 001Р-01 - 18% годовых, выпуска 002Р-02 - 15,5% годовых.