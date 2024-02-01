Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 1 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,48% от номинала (доходность - 9,64% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 67,05% от номинала (доходность выросла всего на 0,5 базисного пункта, составив 9,32% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5,5 базисного пункта). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году выросли за день на 2 базисных пункта - до 35,85% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта, составив 14,81% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 18 базисных пунктов - до 72,39% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов, составив 19,37% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 65,62% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта, до 17,54% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 65,25% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта, до 13,93% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день всего на 2 базисных пункта, составив 65,38% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 1 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг умеренный рост - инвесторы оценивают новую порцию опубликованной в США макроэкономической статистики, а также заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

В среду завершилось очередное заседание Федрезерва, по итогам которого базовая ставка была сохранена в прежнем диапазоне 5,25-5,5% годовых, как и ожидалось. Она находится на максимальном уровне за 23 года. При этом Пауэлл сказал, что инфляция в США по-прежнему высокая, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован. По его словам, ФРС готова удерживать высокие ставки в течение длительного времени. Отвечая на вопрос относительно прошедшего заседания, глава ФРС сказал, что "не было никаких предложений по снижению ставок".

Трейдеры восприняли его слова как сигнал, что смягчение денежно-кредитной политики в марте маловероятно. В настоящее время рынки оценивают вероятность снижения базовой ставки в марте на 25 базисных пунктов примерно в 35%. Между тем шансы на то, что это произойдет в мае, превышают 62%.

Производительность труда в США в четвертом квартале выросла на 3,2% в поквартальном выражении, говорится в предварительных данных министерства труда. Стоимость рабочей силы увеличилась на 0,5%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 2,5%, второго - на 1,6%. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. - до 224 тыс., что является максимальным уровнем с середины ноября. При этом эксперты в среднем ожидали снижения на 2 тыс.