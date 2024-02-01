Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Boeing до $245

Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Boeing Co. до $245, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Глинянова.

"Финансовые результаты Boeing в целом демонстрируют позитивные тенденции, а запасы практически не изменились, что создает потенциальную базу для высокого свободного денежного потока по итогам 2024 года, даже несмотря на вновь приостановленную эксплуатацию моделей 737 MAX, - отмечает эксперт. - В то же время репутационные риски в краткосрочной перспективе остаются высокими, поскольку компания не дала четких прогнозов на текущий год. Мы сохраняем консервативный подход к оценке перспектив Boeing, но благодаря эффекту от снижения доходностей трежерис и оптимистичному настрою менеджмента концерна на долгосрочном горизонте, повышаем таргет по акции компании до $245 с рекомендацией "покупать".

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