.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции Яндекса, ММК и ЕМС наиболее привлекательны для покупок в феврале - "Газпромбанк Инвестиции"
.
01 февраля 2024 года 18:18
Акции Яндекса, ММК и ЕМС наиболее привлекательны для покупок в феврале - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Яндекса", "ММК" и ЕМС наиболее привлекательны для покупок в феврале, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Февраль - месяц затишья перед весенним дивидендным сезоном. Однако фондовый рынок подогревают ожидания повышенных выплат акционерам от переехавших в дружественные юрисдикции компаний, а также разрешение неопределенности одного из ключевых IT-гигантов страны. Мы собрали подборку из акций трех эмитентов, которые могут быть привлекательнее других в феврале 2024 года. Это "Яндекс", "ММК" и "Европейский медицинский центр" (ЕМС)", - пишут эксперты. Акционеры сети частных многопрофильных клиник ЕМС одобрили перерегистрацию с Кипра в Калининградскую область в августе 2023 года, напоминают аналитики. Процесс завершился 1 февраля. По мнению стратегов "Газпромбанк Инвестиции", интерес инвесторов к бумагам может подстегнуть вероятное возобновление выплат дивидендов, в том числе за пропущенные периоды. "ММК" нарастил в III квартале 2023 года производство до рекордных с 2021 года показателей на фоне спроса на внутреннем рынке, отмечается далее в комментарии. Компания не выплачивала дивиденды последние два года, благодаря чему смогла накопить внушительный суммы на счетах и, по мнению экспертов, может выплатить повышенные дивиденды в 2024 году. "Яндекс" продолжает находиться на распутье перед ожидаемой реструктуризацией, - отмечают аналитики сервиса. - Не исключено, что разделение произойдет уже в первой половине 2024 года. К тому же ожидается сильный отчет компании за 4К23. который должен быть представлен в середине февраля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
.
01 февраля 2024 года 19:46
Москва. 1 февраля. Рынок акций РФ на первых февральских торгах умеренно подрос в ожидании старта сезона квартальных отчетов и дивидендных выплат, "бычий" настрой сдерживался неуверенностью в нефти и смешанной динамикой мировых фондовых площадок после сигнала Федрезерва США о длительном периоде неизменности высоких ставок из-за значительной инфляции. Индекс МосБиржи поднялся в район 3230 пунктов во главе с обыкновенными бумагами "Сургутнефтегаза" (+5,1%), обновившими максимум за три недели на фоне ослабления рубля. читать дальше
.01 февраля 2024 года 19:42
Москва. 1 февраля. Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам четверга; рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях отсутствия ярких поддерживающих факторов. читать дальше
.01 февраля 2024 года 19:15
Москва. 1 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов расширились. читать дальше
.01 февраля 2024 года 18:58
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Boeing Co. до $245, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Глинянова. "Финансовые результаты Boeing в целом демонстрируют позитивные тенденции, а запасы практически не изменились, что создает потенциальную базу для высокого... читать дальше
.01 февраля 2024 года 17:38
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Thermo Fisher Scientific на уровне "покупать" с целевой ценой $610 за штуку, сообщается в обзоре. "Thermo Fisher опубликовала финансовые результаты за 4К23, отразившие снижение выручки на 5% г/г до $10,9 млрд, что, тем не менее, выше... читать дальше
.01 февраля 2024 года 16:30
Акции Самолета, Сбербанка, Соллерса, Газпром нефти и Татнефти - топ-5 идей для покупок в феврале - ПСБ
Акции ГК "Самолет" , Сбербанка, "Соллерса", "Газпром нефти" и "Татнефти" - инвестиционные топ-идеи для покупок в январе 2024 года, говорится в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова. "Акции "Самолета" двигаются в узком боковике и заметно отстают как от рынка, так и от бумаг... читать дальше
.01 февраля 2024 года 16:01
Бумаги "О''Кей" не интересны для инвестиций в настоящее время, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Оцениваем операционные результаты эмитента за 4К23 и весь 2023 год негативно. Несмотря на ускорение продовольственной инфляции, компания не смогла показать значимый рост сбыта наравне с другими... читать дальше
.01 февраля 2024 года 15:41
ФРС США, вероятно, приступит к снижению процентной ставки не ранее мая-июня 2024 года, суммарное снижение в текущем году, скорее всего, окажется в пределах 100 базисных пунктов, считает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. "ФРС в четвертый раз подряд сохранила... читать дальше
.01 февраля 2024 года 15:31
Москва. 1 февраля. Доллар США умеренно подрастает, евро немного дешевеет на Московской бирже днем в четверг; рубль слегка опускается к бивалютной корзине с учетом более заметного снижения в паре с долларом. читать дальше
.01 февраля 2024 года 15:20
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых по итогам заседания 16 февраля 2024 года, считают эксперты Альфа-банка. "Как сообщает Росстат, инфляция за период с 23 по 29 января ускорилась до 0,16% н/н с 0,07% неделей ранее. С начала месяца инфляция составила 0,62% или... читать дальше
.01 февраля 2024 года 14:59
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Valero Energy с целью $152 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,43%, стоп-приказ: $130,95, говорится в комментарии инвестиционной компании. Фактором роста, по мнению аналитиков,... читать дальше
.01 февраля 2024 года 14:30
ЦБ РФ вряд ли начнет снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Усиление притока наличных и положительной динамики депозитов физлиц за последние пять месяцев отражает эффективность... читать дальше
.01 февраля 2024 года 13:58
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций технологических компаний РФ, отмечается в аналитическом материале экспертов телеграм-канала. "Сохраняем позитивный взгляд на технологические компании на фоне их способности сочетать высокие темпы роста с положительной динамикой рентабельности, -... читать дальше
.01 февраля 2024 года 13:28
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАгро" с целевой ценой 1670 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,52%, стоп-приказ: 1340 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Недавно "РусАгро"... читать дальше
.01 февраля 2024 года 12:58
ФРС может начать снижение процентных ставок уже в мае текущего года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Решение комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) снова сохранить коридор ставок по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5% было ожидаемым и вполне предсказуемо... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.