Рубль днем немного укрепляется к евро и дешевеет к доллару с учетом их динамики на Forex

Москва. 1 февраля. Доллар США умеренно подрастает, евро немного дешевеет на Московской бирже днем в четверг; рубль слегка опускается к бивалютной корзине с учетом более заметного снижения в паре с долларом.

Курс доллара США составил 90,29 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26,75 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,51 руб./EUR1, подешевев на 7 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,56 копейки, до 93,53 руб. Курс китайского юаня увеличился на 4,2 копейки - до 12,54 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую смешанную динамику днем в четверг с учетом движения доллара США и евро на глобальном рынке по итогам первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, оставившей баз изменения процентные ставки. Кроме того, небольшое влияние на рубль может оказывать незначительное снижение объема продаж валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила.

Так, с 15 по 31 января ЦБ продавал валюту объемом до 16,7 млрд рублей в день, а с 1 по 6 февраля объемы сократятся до 15,9 млрд рублей в день. Позднее будет опубликован график операций в рамках бюджетного правила на февраль.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду заседания.

Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что инфляция в США все еще остается высокой, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован.

Пауэлл отметил, что Федрезерв готов удерживать ставку на высоком уровне в течение длительного времени, если это потребуется. Слишком быстрое или слишком резкое ее снижение может обернуть вспять уже достигнутый прогресс в плане ослабления инфляции, что в конечном итоге потребует еще более жесткой денежно-кредитной политики для достижения целей ЦБ, отметил он.

Пауэлл добавил при этом, что затягивание со снижением стоимости заимствований может привести к неоправданному ослаблению экономической активности и занятости.

"Мы считаем, что базовая ставка, вероятно, находится на пике в этом цикле ужесточения ДКП, и если экономика будет развиваться в целом как ожидается, то вероятно, будет уместно" переходить к ее смягчению "в какой-то момент в этом году", отметил он.

Рубль может пока задержаться в диапазоне 89,5-90,5 за доллар, а котировки Brent - вблизи $80-81 за баррель, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль в среду вновь ослабился. Давление на курс продолжает оказывать снизившееся после налогового периода предложение валюты на рынке. В четверг утром курс пары "доллар-рубль" находился у 89,9 руб./$1, другие валюты EM с утра преимущественно слабели. В текущих условиях курс может пока задержаться вблизи 89,5-90,5 руб./$1", - пишут аналитики банка.

Нефтяные цены в среду заметно упали. По мнению экспертов, давление на котировки оказала риторика ФРС и недельные данные от Минэнерго США, неожиданно указавшие на рост запасов нефти в стране. В четверг фьючерсы Brent торгуются у $81 за баррель. "Сегодня нефтяной рынок следит за новостями с заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Впрочем, картель, вероятно, сохранит прежние параметры сокращения добычи, и котировки пока могут остаться вблизи $80-81 за баррель", - отмечается в комментарии.

Вероятный диапазон для пары "доллар-рубль" на февраль - 85-87,5 руб./$1, считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Станислав Дужинский.

"Доллар в четверг утром пытался тестировать область выше 90 рублей. Оставляем свой прогноз по курсу без изменений в пределах 88,5-90,5 руб./$1 и полагаем, что курс будет ближе к верхней части этого диапазона на фоне сохраняющейся пониженной торговой активности, - пишет эксперт. - На февраль смотрим позитивно и ориентируемся, что курс доллара будет стремиться к диапазону 85-87,5 руб./$1".

По мнению Дужинского, ключевым фактором станет увеличение объема реализуемой валютной выручки за счет роста цен на нефть во второй половине декабря, т.к., по его оценке, временной лаг между ценой на нефть и поступлением валютной выручки составляет около 1,5-2 месяцев. Это, на взгляд аналитика, может стать фактором, нивелирующим спрос на валюту. Кроме того, поддержку рублю окажут высокие цены на нефть, хотя на него также может влиять активность компаний, планирующих реструктуризацию и/или редомициляцию, которые могут запасать валютную ликвидность.

Цены на нефть усилили подъем днем в четверг, восстанавливаясь после падения накануне на данных об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК выросла на 0,77%, до $81,16 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,76%, до $76,42 за баррель.

В среду Brent упала в цене на 2,4%, WTI - на 2,5% на данных о неожиданном росте запасов нефти в США. Как сообщило американское министерство энергетики, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов на 1,1 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе также увеличилась, превысив отметку в 13 млн баррелей в сутки.

Между тем в январе нефть выросла в цене впервые за 4 месяца на фоне нападений хуситов на суда в Красном море, а также ответных мер США и их союзников. Brent подорожала за месяц на 6,1%, WTI - на 5,9%.