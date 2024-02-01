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01 февраля 2024 года 15:41
ФРС, вероятно, приступит к снижению ставки не раньше мая 2024г - "Финам"
ФРС США, вероятно, приступит к снижению процентной ставки не ранее мая-июня 2024 года, суммарное снижение в текущем году, скорее всего, окажется в пределах 100 базисных пунктов, считает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. "ФРС в четвертый раз подряд сохранила процентную ставку в диапазоне 5,25-5,5% (максимум за 2023 года) на заседании 30-31 января. На этом уровне ставка находится с июля прошлого года. Решение было единогласным и полностью ожидаемым для рынка, однако в самом релизе и в ходе пресс-конференции Джерома Пауэлла прозвучало много новых и важных сигналов. В выступлении Пауэлла было подтверждено: регулятор считает, что ставка достигла пика в этом цикле и, если экономика будет развиваться по базовому сценарию, то в этом году будет уместно начать снижение ставки. Достигнут хороший прогресс в направлении обеих целей ФРС: инфляция замедлилась с пиков за 40 лет без существенного повышения безработицы. Экономика в хорошей форме, рынок труда приближается к норме, а последние шесть месяцев выходили хорошие данные по инфляции. Однако инфляция еще слишком высока, дальнейший прогресс в ее снижении неочевиден, а экономика часто преподносит сюрпризы. Поэтому для ФРС необходимо увидеть больше хороших данных, чтобы получить больше уверенности в устойчивом снижении инфляции к цели. От этой уверенности будет зависеть время начала и скорость снижения ставок. Если инфляция окажется "упорной", то высокие ставки будут держаться дольше и снижение будет идти медленнее, и наоборот, - указывает эксперт в обзоре. - Напомним, что в последнем декабрьском макропрогнозе, который будет обновлен на мартовском заседании, большинство руководителей регулятора ожидали три снижения ставки в 2024 году суммарно на 75 б.п. Пауэлл дал явный сигнал, что спешить со снижением ставки не готов. Во-первых, он отметил, что на последнем заседании не было никаких предложений по снижению ставок и что ФРС не готова разрабатывать детали плана по сокращению ставок. Кроме этого, он не думает, что ФРС достигнет необходимой уверенности для снижения ставки на ближайшем заседании в марте". "Хотя за последний месяц рынок уже и так перестал рассматривать первое снижение ставки в марте как основной сценарий (судя по котировкам фьючерсов на CME, оценка его вероятности снизилась за месяц с более 80% до 48%), высказывание Пауэлла еще сильнее охладило эти надежды, вызвав негативную реакцию рынка, особенно в наиболее чувствительных к процентным ставкам акциях роста (Nasdaq потерял более 2%). Сейчас рыночная оценка вероятности первого снижения ставки в марте опустилась до 35,5%, но преобладающим сценарием является снижение ставки до конца года к 3,75-4% (то есть на 150 б.п.). Наш прогноз пока сохраняется: начало снижения ставки не ранее мая-июня, суммарное снижение ставки в текущем году - в пределах 100 б.п.", - пишет Беленькая в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ФРС-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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