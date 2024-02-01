ЦБР, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% в феврале - Альфа-банк

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых по итогам заседания 16 февраля 2024 года, считают эксперты Альфа-банка.

"Как сообщает Росстат, инфляция за период с 23 по 29 января ускорилась до 0,16% н/н с 0,07% неделей ранее. С начала месяца инфляция составила 0,62% или 7,24% г/г на 29 января 2024 года. Инфляция в продовольственном сегменте укоряется из-за роста цен на плодоовощную продукцию, тогда как динамика инфляции в непродовольственном сегменте остается стабильной. Таким образом, замедление инфляции, наблюдавшееся в начале января, не выглядит устойчивым трендом, и мы ожидаем, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 16% на заседании 16 февраля", - указывают аналитики в комментарии.

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