"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Valero Energy с целью $152 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,43%, стоп-приказ: $130,95, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Фактором роста, по мнению аналитиков, являются сильные показатели за IV квартал и весь 2023 год. Прибыль на акцию составила $3,55 и превзошла ожидания на 20%.

"С технической точки зрения котировки акций преодолели декабрьский уровень сопротивления, сформировав сигнал к продолжению восходящего импульса. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $130,95 риск на портфель составит 0,575%. Соотношение прибыль/риск 1,64", - отмечают эксперты "Финама".

Valero Energy Corporation - американская нефтяная компания со штаб-квартирой в Сан-Антонио, штат Техас. Осуществляет нефтепереработку и продажу нефтепродуктов в США, Канаде, Великобритании и Латинской Америке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.