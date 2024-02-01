"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций технологических компаний РФ, отмечается в аналитическом материале экспертов телеграм-канала.

"Сохраняем позитивный взгляд на технологические компании на фоне их способности сочетать высокие темпы роста с положительной динамикой рентабельности, - пишут аналитики Владимир Беспалов, Софья Стрельцова и Полина Панина. - На текущий момент наиболее привлекательными бумагами с точки зрения фундаментального потенциала и оценки считаем "Яндекс", HeadHunter и Whoosh. В ближайшие месяцы раскрытию фундаментальной стоимости "Яндекса" и HeadHunter должны способствовать корпоративные реструктуризации, а Whoosh - начало нового сезона".

Эксперты считают привлекательными в долгосрочной перспективе "Группу Астра" и Positive Technologies, однако высокая текущая оценка и отсутствие сильных триггеров, по их мнению, может сдерживать рост в краткосрочной перспективе. В случае с Positive Technologies сохраняется неопределенность и вокруг программы мотивации сотрудников, которая может потенциально привести к существенному размытию долей текущих акционеров

"Пока с осторожностью смотрим на Cian с учетом текущей оценки, неопределенности на рынке недвижимости и предстоящей корпоративной реструктуризации, - указывают стратеги. - Пока не видим существенного потенциала роста стоимости у VK и "Софтлайна". В свете объявленных параметров корпоративной реструктуризации считаем бумаги Qiwi непривлекательными для их держателей в НРД".

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