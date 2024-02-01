"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги РусАгро с целью 1670 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАгро" с целевой ценой 1670 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,52%, стоп-приказ: 1340 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Недавно "РусАгро" расширила свою долю за счет покупки половины акций "НМЖК", что привело к значительному синергическому эффекту: продажи увеличились на 31%, а EBITDA возросла на 72%, при этом чистая прибыль увеличилась в 15 раз, - отмечают аналитики. - Во второй половине 2023 года цены на сельхозпродукты в России повышались гораздо быстрее общего уровня инфляции, причем сегмент растительных масел показал один из самых высоких темпов роста. Хотя годовая прибыль компании за 2023 год еще не объявлена, прогнозируется, что, исходя из тренда первых девяти месяцев, она может достичь примерно 40 млрд руб. Это может привести к дивидендам в размере приблизительно 150 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне 10%".

С технической точки зрения котировки движутся в восходящем тренде, считают эксперты. "Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1340 руб. риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13", - указывают в "Финаме".

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