.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги РусАгро с целью 1670 руб
.
01 февраля 2024 года 13:28
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги РусАгро с целью 1670 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАгро" с целевой ценой 1670 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,52%, стоп-приказ: 1340 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Недавно "РусАгро" расширила свою долю за счет покупки половины акций "НМЖК", что привело к значительному синергическому эффекту: продажи увеличились на 31%, а EBITDA возросла на 72%, при этом чистая прибыль увеличилась в 15 раз, - отмечают аналитики. - Во второй половине 2023 года цены на сельхозпродукты в России повышались гораздо быстрее общего уровня инфляции, причем сегмент растительных масел показал один из самых высоких темпов роста. Хотя годовая прибыль компании за 2023 год еще не объявлена, прогнозируется, что, исходя из тренда первых девяти месяцев, она может достичь примерно 40 млрд руб. Это может привести к дивидендам в размере приблизительно 150 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне 10%". С технической точки зрения котировки движутся в восходящем тренде, считают эксперты. "Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1340 руб. риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13", - указывают в "Финаме". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАГРО-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
01 февраля 2024 года 19:46
Москва. 1 февраля. Рынок акций РФ на первых февральских торгах умеренно подрос в ожидании старта сезона квартальных отчетов и дивидендных выплат, "бычий" настрой сдерживался неуверенностью в нефти и смешанной динамикой мировых фондовых площадок после сигнала Федрезерва США о длительном периоде неизменности высоких ставок из-за значительной инфляции. Индекс МосБиржи поднялся в район 3230 пунктов во главе с обыкновенными бумагами "Сургутнефтегаза" (+5,1%), обновившими максимум за три недели на фоне ослабления рубля. читать дальше
.01 февраля 2024 года 19:42
Москва. 1 февраля. Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам четверга; рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях отсутствия ярких поддерживающих факторов. читать дальше
.01 февраля 2024 года 19:15
Москва. 1 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов расширились. читать дальше
.01 февраля 2024 года 18:58
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Boeing Co. до $245, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Глинянова. "Финансовые результаты Boeing в целом демонстрируют позитивные тенденции, а запасы практически не изменились, что создает потенциальную базу для высокого... читать дальше
.01 февраля 2024 года 18:18
Акции "Яндекса", "ММК" и ЕМС наиболее привлекательны для покупок в феврале, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Февраль - месяц затишья перед весенним дивидендным сезоном. Однако фондовый рынок подогревают ожидания повышенных выплат акционерам от переехавших в дружественные... читать дальше
.01 февраля 2024 года 17:38
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Thermo Fisher Scientific на уровне "покупать" с целевой ценой $610 за штуку, сообщается в обзоре. "Thermo Fisher опубликовала финансовые результаты за 4К23, отразившие снижение выручки на 5% г/г до $10,9 млрд, что, тем не менее, выше... читать дальше
.01 февраля 2024 года 16:30
Акции Самолета, Сбербанка, Соллерса, Газпром нефти и Татнефти - топ-5 идей для покупок в феврале - ПСБ
Акции ГК "Самолет" , Сбербанка, "Соллерса", "Газпром нефти" и "Татнефти" - инвестиционные топ-идеи для покупок в январе 2024 года, говорится в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова. "Акции "Самолета" двигаются в узком боковике и заметно отстают как от рынка, так и от бумаг... читать дальше
.01 февраля 2024 года 16:01
Бумаги "О''Кей" не интересны для инвестиций в настоящее время, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Оцениваем операционные результаты эмитента за 4К23 и весь 2023 год негативно. Несмотря на ускорение продовольственной инфляции, компания не смогла показать значимый рост сбыта наравне с другими... читать дальше
.01 февраля 2024 года 15:41
ФРС США, вероятно, приступит к снижению процентной ставки не ранее мая-июня 2024 года, суммарное снижение в текущем году, скорее всего, окажется в пределах 100 базисных пунктов, считает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. "ФРС в четвертый раз подряд сохранила... читать дальше
.01 февраля 2024 года 15:31
Москва. 1 февраля. Доллар США умеренно подрастает, евро немного дешевеет на Московской бирже днем в четверг; рубль слегка опускается к бивалютной корзине с учетом более заметного снижения в паре с долларом. читать дальше
.01 февраля 2024 года 15:20
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых по итогам заседания 16 февраля 2024 года, считают эксперты Альфа-банка. "Как сообщает Росстат, инфляция за период с 23 по 29 января ускорилась до 0,16% н/н с 0,07% неделей ранее. С начала месяца инфляция составила 0,62% или... читать дальше
.01 февраля 2024 года 14:59
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Valero Energy с целью $152 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,43%, стоп-приказ: $130,95, говорится в комментарии инвестиционной компании. Фактором роста, по мнению аналитиков,... читать дальше
.01 февраля 2024 года 14:30
ЦБ РФ вряд ли начнет снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Усиление притока наличных и положительной динамики депозитов физлиц за последние пять месяцев отражает эффективность... читать дальше
.01 февраля 2024 года 13:58
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций технологических компаний РФ, отмечается в аналитическом материале экспертов телеграм-канала. "Сохраняем позитивный взгляд на технологические компании на фоне их способности сочетать высокие темпы роста с положительной динамикой рентабельности, -... читать дальше
.01 февраля 2024 года 12:58
ФРС может начать снижение процентных ставок уже в мае текущего года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Решение комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) снова сохранить коридор ставок по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5% было ожидаемым и вполне предсказуемо... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.