Рынок акций РФ утром превысил 3230п по индексу МосБиржи во главе с Сургутнефтегазом

Москва. 1 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил рост по большинству blue chips в ожидании старта сезона квартальных отчетов и дивидендных выплат, при этом рынок проигнорировал негативные сигналы с внешних площадок после намека Федрезерва США на длительный период неизменности высоких ставок из-за значительной инфляции. Индекс МосБиржи превысил 3230 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3230,12 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1129,94 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,4%.

Доллар стоит 90,05 рубля (+0,03 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+3,4% и +0,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,7% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%).

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,7%), бумаги "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынку акций РФ в начале февраля будет труднее продолжить подъем предыдущих дней, учитывая падение цен на нефть. Противоположным фактором выступает ослабление рубля, однако его темпы не компенсируют негативное влияние удешевления нефти. В США продолжается сезон отчетностей, что может привести к росту волатильности в отдельных бумагах после публикации отчетов.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, "Газпром" может заплатить по итогам прошлого года порядка 10% дивдоходности, но финансовые показатели компании в обозримой перспективе вряд ли будут лучше среднерыночных. Рекомендуется покупать акции "Газпрома" тем инвесторам, кто нацелен на максимальные результаты на горизонте год-два, считает аналитик.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3200-3235 пунктов. Не исключено, что из-за снижения цен на нефть индекс может вновь опуститься к нижней границе данного диапазона. При этом уход под отметку 3200 пунктов пока маловероятен. Предпочтение можно отдавать внутренним секторам, в первую очередь финансам и бумагам ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (девелопер 2 февраля опубликует отчет за IV квартал), считает аналитик.

В США в среду индексы акций снизились на 0,8-2,2% во главе с Nasdaq после комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, причем для индекса S&P 500 (-1,6%) падение стало рекордным с сентября прошлого года.

Инфляция в США по-прежнему высокая, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован, заявил Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания. По его словам, Федрезерв готов удерживать высокие ставки в течение длительного времени.

Отвечая на вопрос относительно прошедшего заседания, глава ФРС сказал, что "не было никаких предложений по снижению ставок". "Мы не готовы" разрабатывать детали плана по сокращению ставок, сказал он.

Инвесторы восприняли это как сигнал того, что смягчение денежно-кредитной политики в марте маловероятно.

По итогам январского заседания Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Решение было принято единогласно. Ставка находится на максимальном уровне за 23 года.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE вырос на 0,2%, DAX и CAC 40 просели на 0,4-0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1-0,5%).

PMI в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в январе неожиданно остался на декабрьской отметке в 50,8 пункта. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал снижение индикатора до 50,6 пункта. Активность в отрасли растет третий месяц подряд.

По предварительным данным министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, ее экспорт в январе подскочил на 18% в годовом выражении, до $54,8 млрд, после подъема на пересмотренные 5% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали роста в этом месяце на 17,8%, отмечает Trading Economics.

Импорт в январе снизился 11-й месяц подряд - на минимальные с марта 2023 года 7,8%, составив $54,39 млрд. Эксперты прогнозировали сокращение на 7,6%. Месяцем ранее показатель упал на 10,8%.

На нефтяном рынке утром в четверг цены пытаются стабилизироваться после падения накануне на данных о росте запасов в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $80,45 за баррель (-0,1% и -2,4% накануне), мартовская цена WTI - $75,74 за баррель (-0,1% и -2,5% в среду).

В январе цены на нефть выросли впервые за 4 месяца на фоне нападений хуситов на суда в Красном море и ответных мер США и их союзников. Brent подорожала за месяц на 6,1%, WTI - на 5,9%.

В минувшие выходные стало известно о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Трейдеры ждут ответных мер США, опасаясь дальнейшего разрастания конфликта в регионе.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал неожиданный рост запасов нефти в стране и увеличение добычи.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение резервов на 1,1 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась, превысив отметку в 13 млн баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+7,9%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+5,5%), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+5,2%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+3,9%).

Подешевели акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3,7%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,18 млрд рублей (из них 2,21 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 1,35 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,27 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").