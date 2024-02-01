"БКС МИ" сохраняет негативную оценку перспектив цены акций Группы Астра

"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку перспектив цены акций "Группы Астра", оценивая потенциал их снижения в 25% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Отгрузки компании по итогам 2023 года выросли на 75% г/г и достигли рекордных 11,2 млрд рублей, - пишет аналитик Дмитрий Булгаков. - В 4К23 показатель составил 6,1 млрд руб. Динамика отгрузок стабильно позитивная, однако скоро фокус рынка сместится на прибыль, дивиденды и выручку. Наши прогнозы по прибыли: 4,7 млрд руб., по выручке - 16 млрд руб. (+60% г/г). Наш прогноз выручки на 2023 год пока сохраняем на прежнем уровне - 10 млрд руб. Помимо выручки, также важна динамика роста расходов на персонал и операционные расходы, которые сильно влияют на показатель EBITDA и чистую прибыль. С учетом дивидендной политики ожидается выплата дивидендов за 2023 год. Продолжаем следить за динамикой показателей компании - пока у нас негативный взгляд на бумагу".

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