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01 февраля 2024 года 11:16
Рубль может пока задержаться в диапазоне 89,5-90,5 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"
Рубль может пока задержаться в диапазоне 89,5-90,5 руб./$1, а котировки Brent - вблизи $80-81/барр., полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль в среду вновь ослабился. Давление на курс продолжает оказывать снизившееся после налогового периода предложение валюты на рынке. В четверг курс USD/RUB находится у 89,9 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. В текущих условиях курс может пока задержаться вблизи 89,5-90,5 руб./$1", - пишут аналитики банка. Нефтяные цены в среду заметно упали. По мнению экспертов, давление на котировки оказала риторика ФРС и недельные данные от Минэнерго США, неожиданно указавшие на рост запасов нефти в стране. В четверг утром фьючерсы Brent торгуются у $80,6/барр. "Сегодня нефтяной рынок будет следить за новостями с заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Впрочем, картель, вероятно, сохранит прежние параметры сокращения добычи, и котировки пока могут остаться вблизи $80-81/барр.", - отмечается в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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