S&P 500 показал максимальное падение с сентября после комментариев главы ФРС

Уолл-стрит упала на заявлениях Пауэлла. Рынки акций АТР не показывают единой динамики. Цены на нефть повышаются после падения накануне, Brent на уровне $80,84 за баррель

Американские фондовые индексы резко снизились в среду после комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, причем для индекса S&P 500 падение стало рекордным с сентября прошлого года.

Инфляция в США по-прежнему высокая, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован, заявил Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания. По его словам, Федрезерв готов удерживать высокие ставки в течение длительного времени.

Отвечая на вопрос относительно прошедшего заседания, глава ФРС сказал, что "не было никаких предложений по снижению ставок". "Мы не готовы" разрабатывать детали плана по сокращению ставок, сказал он.

Инвесторы восприняли это как сигнал того, что смягчение денежно-кредитной политики в марте маловероятно.

По итогам январского заседания Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Решение было принято единогласно. Ставка находится на максимальном уровне за 23 года.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 107 тыс. после подъема на 158 тыс. в декабре. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 145 тыс.

Официальный отчет Минтруда США будет обнародован в пятницу, и аналитики в целом ожидают, что он укажет на рост числа рабочих мест в текущем месяце на 180 тыс. и увеличение безработицы до 3,8% с декабрьских 3,7%.

Также участники рынка оценивали квартальные отчетности крупных американских компаний.

Акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подешевели на 2,7%, хотя компания увеличила чистую прибыль во втором квартале 2024 финансового года на 33%, выручку - на 18%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Цена бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) упала на 7,5%. Холдинговая компания Google увеличила чистую прибыль в минувшем квартале в 1,5 раза, выручку - на 13%, но ее рекламные доходы оказались хуже прогнозов.

Advanced Micro Devices (SPB: AMD) нарастил чистую прибыль в октябре-декабре более чем в 30 раз, но дал разочаровавший инвесторов прогноз выручки на текущий квартал. Капитализация компании снизилась на 2,5%.

Американская Starbucks Corp. (SPB: SBUX), владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, увеличила выручку в первом квартале 2024 финансового года на 8,2% - до рекордных для компании $9,425 млрд. Её рыночная стоимость однако снизилась на 1,1%.

Котировки бумаг Boeing Co. (SPB: BA) выросли на 5,4%, и компания стала лидером роста в индексе Dow Jones. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники сократил чистый убыток до минимума в прошлом квартале и нарастил выручку, при этом скорректированный убыток и выручка оказались лучше ожиданий рынка. Также Boeing отложил публикацию годового прогноза на фоне проблем с самолетами модели 737 MAX.

Акции Teradyne Inc. (SPB: TER) упали на 7,7% после того, как разработчик и поставщик оборудования для автоматического тестирования спрогнозировал сокращение выручки в первом квартале.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,82% и составил 38150,3 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 1,61% - до 4845,65 пункта.

Nasdaq Composite упал на 2,23% и составил 15164,01 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в четверг, инвесторы оценивают статданные и итоги январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Накануне ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Решение было принято членами Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Американские фондовые индексы резко снизились в среду после пресс-конференции главы Федрезерва Джерома Пауэлла по итогам заседания, причем для индекса S&P 500 падение стало рекордным с сентября прошлого года.

Инфляция в Штатах по-прежнему высокая, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован, заявил Пауэлл. По его словам, Федрезерв готов удерживать высокие ставки в течение длительного времени и не готов разрабатывать детали плана их снижения.

Японский Nikkei 225 снижается вслед за Уолл-стрит на 0,7%.

Jibun Bank подтвердил январское значение рассчитываемого им индекса менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии на уровне 48 пунктов. Таким образом, индикатор поднялся с достигнутого в декабре десятимесячного минимума в 47,9 пункта, но находится ниже отделяющей рост активности в секторе от ее снижения отметки в 50 пунктов уже восьмой месяц подряд.

Заметнее всех в составе Nikkei теряют в цене акции Aozora Bank, дешевеющие на 21,5%. Банк ухудшил прогноз на текущий финансовый год, который завершается в марте, и заявил, что для укрепления финансового положения не будет выплачивать дивиденды за второе финполугодие. Aozora прогнозирует получение годового чистого убытка в 28 млрд иен ($190,5 млн) вместо ожидавшейся ранее чистой прибыли в 24 млрд иен.

Рыночная стоимость Sumitomo Pharma снижается на 18,4%, M3 - на 13,1%, Sumitomo Chemical - на 5,8%, Toto - на 5,3%, Tokuyama Corp.- на 5,1%, Hitachi Construction Machinery Co.- на 4,9%.

Между тем капитализация TDK и Daiichi Sankyo увеличивается на 5,2%, Nomura Holdings - на 5%, CyberAgent - на 4,8%, Fuji Electric - на 4,5%, East Japan Railway Co. - на 4,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,4%, гонконгский Hang Seng - прибавляет 0,9%.

PMI в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в январе неожиданно остался на декабрьской отметке в 50,8 пункта. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал снижение индикатора до 50,6 пункта. Активность в отрасли растет третий месяц подряд.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., дорожающие на 6,8%.

Также заметно повышается капитализация Zhongsheng Group Holdings, JD Health International (+6,1% у обеих), Li Ning (+6%), Galaxy Entertainment Group (+5,4%), Sands China (SPB: 1928) (+4,4%), China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. (+4,1%) и Li Auto (SPB: LI) (+3,8%).

В свою очередь акции Shenzhou International Group Holdings дешевеют на 1,4%, China Overseas Land & Investment - на 0,9%, China Merchants Bank - на 0,7%, CNOOC - на 0,6%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,4%.

Южнокорейский индекс Kospi растет на 1,5%.

По предварительным данным министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, ее экспорт в январе подскочил на 18% в годовом выражении, до $54,8 млрд, после подъема на пересмотренные 5% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали роста в этом месяце на 17,8%, отмечает Trading Economics.

Импорт в январе снизился 11-й месяц подряд - на минимальные с марта 2023 года 7,8%, составив $54,39 млрд. Эксперты прогнозировали сокращение на 7,6%. Месяцем ранее показатель упал на 10,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,2%.

Цены на нефть повышаются в четверг после падения накануне на данных о росте запасов в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $80,84 за баррель, что на $0,29 (0,36%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $1,95 (2,4%), до $80,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,3 (0,4%), до $76,15 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на $1,97 (2,5%), до $75,85 за баррель.

В январе цены на нефть выросли впервые за 4 месяца на фоне нападений хуситов на суда в Красном море и ответных мер США и их союзников. Brent подорожала за месяц на 6,1%, WTI - на 5,9%.

В минувшие выходные стало известно о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Трейдеры ждут ответных мер США, опасаясь дальнейшего разрастания конфликта в регионе.

"В целом рынок сохраняет осторожность, ожидая мер Вашингтона в ответ на атаку на базу в Иордании, а также того, как будет дальше реагировать Иран", - говорится в обзоре аналитиков ING, который цитирует Market Watch.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал неожиданный рост запасов нефти в стране и увеличение добычи.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей - до 421,91 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение резервов на 1,1 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась, превысив отметку в 13 млн баррелей в суткиз