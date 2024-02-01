Возможно закрепление рубля у отметки 89,5 руб./$1 на торгах в четверг - SberCIB

Возможно закрепление рубля у отметки 89,5 руб./$1 на торгах в четверг, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Большую часть торгов среды рубль держался около 89,7 руб./$1, но вечером ослаб до 90 руб./$1, - пишут эксперты. - Обороты по паре CNY/RUB были невелики, что говорит об умеренной активности экспортеров. Этим утром рубль подешевел до 90,2 руб./$1, причем в понедельник на этом уровне экспортеры резко активизировались, и рубль тогда укрепился на 1%. Возможно, так будет и сегодня, и рубль закрепится около 89,5 руб./$1".

Мартовский фьючерс Brent подешевел в среду на $1,16 до $81,71. Более активно торгуемый апрельский контракт подешевел на $1,95 до $80,55. По мнению аналитиков инвестбанка, давление на котировки оказали относительно жесткие комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла и данные о росте товарных запасов нефти в США за неделю (ожидалось снижение). В четверг в центре внимания будет встреча мониторингового комитета ОПЕК+ и индексы PMI для США от ISM за январь. Эксперты ожидают, что цена на нефть удержится в интервале $80-81 за баррель.

"Доходности ОФЗ-ПД в среду в среднем не изменились, - отмечается далее в комментарии SberCIB. - Тем временем очередные аукционы Минфина завершились успешно - премии ко вторичному рынку были незначительными. После закрытия торгов Росстат опубликовал данные по недельной инфляции. Как и в предыдущие недели, она была умеренной (0,16%, что ниже, чем обычно в предыдущие годы в конце января). В этих условиях котировки ОФЗ в четверг, скорее всего, останутся стабильными".

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