Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3200-3235 пунктов в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3200-3235 пунктов в четверг, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи смог в среду подняться выше отметки 3200 пунктов, - отмечает эксперт. - Объёмы торгов остались повышенными, составив по итогам дня 70,6 млрд руб. Драйвером роста стали бумаги нефтегазовых компаний. Безыдейно выглядели акции финансовых компаний. Ожидаем, что индекс Мосбиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3200-3235 пунктов. Не исключаем, что из-за снижения цен на нефть индекс может вновь опуститься к нижней границе данного диапазона. При этом уход под отметку 3200 пунктов пока маловероятен. Предпочтение отдаём внутренним секторам, в первую очередь финансам и бумагам ГК "Самолет" .

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