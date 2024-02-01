Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 1 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы резко снизились в среду после комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, причем для индекса S&P 500 падение стало рекордным с сентября прошлого года. Инфляция в США по-прежнему высокая, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован, заявил Пауэлл по итогам завершившегося 31 января заседания. По его словам, Федрезерв готов удерживать высокие ставки в течение длительного времени.

Отвечая на вопрос относительно прошедшего заседания, глава ФРС сказал, что "не было никаких предложений по снижению ставок". "Мы не готовы" разрабатывать детали плана по сокращению ставок, сказал он. Инвесторы восприняли это как сигнал того, что смягчение денежно-кредитной политики в марте маловероятно. По итогам январского заседания Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Решение было принято единогласно. Ставка находится на максимальном уровне за 23 года.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 107 тыс. после подъема на 158 тыс. в декабре. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 145 тыс. Официальный отчет Минтруда США будет обнародован в пятницу, и аналитики в целом ожидают, что он укажет на рост числа рабочих мест в текущем месяце на 180 тыс. и увеличение безработицы до 3,8% с декабрьских 3,7%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в четверг, инвесторы оценивают статданные и итоги январского заседания ФРС США. Японский Nikkei 225 по итогам торгов снизился на 0,76%. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,4%, в то время как гонконгский Hang Seng - прибавляет 0,9%. PMI в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в январе неожиданно остался на декабрьской отметке в 50,8 пункта. Консенсус-прогноз предполагал снижение индикатора до 50,6 пункта. Активность в отрасли растет третий месяц подряд. Южнокорейский индекс Kospi растет на 1,5%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,2%.

В свою очередь цены на нефть слегка повышаются в четверг после падения накануне на данных о росте запасов в США. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $80,65 за баррель, что всего на 0,12% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 2,4%, до $80,55 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,15%, до $75,96 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на 2,5%, до $75,85 за баррель.

В январе цены на нефть выросли впервые за 4 месяца на фоне нападений хуситов на суда в Красном море и ответных мер США и их союзников. Brent подорожала за месяц на 6,1%, WTI - на 5,9%. В минувшие выходные стало известно о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Трейдеры ждут ответных мер США, опасаясь дальнейшего разрастания конфликта в регионе.

Вместе с тем доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал неожиданный рост запасов нефти в стране и увеличение добычи. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей - до 421,91 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение резервов на 1,1 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась, превысив отметку в 13 млн баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 31 января выросла в 2,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 27,715 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,874 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос всего на 0,02% и составил 105,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 880,44 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РСХБ БО-09" (+1,82%), "Почта России БО-002P-01" (+0,54%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (+0,41%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-20" (-0,41%), "МТС-001P-22" (-0,4%) и "Газпромбанк БО-17" (-0,36%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило размещение 7-летних облигаций серии 001P-30R объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 января за час без премаркетинга. Ставка квартальных купонов была установлена на уровне 12,4% годовых на весь срок обращения.

ООО ПКФ "Мегатакт-НН" завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Также установлена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов.

ООО "Лизинг-трейд" установило ставку 19-24-го купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 19% годовых. Кроме того, компания определила ставку 25-30-го купонов на уровне 18% годовых, ставку 31-36-го купонов на уровне 16% годовых, 37-60-го купонов на уровне 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 22 февраля. Компания проводила размещение 5-летнего выпуска на 100 млн рублей с августа по декабрь 2022 года. Ставка текущего купона составляет 15% годовых.