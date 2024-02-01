Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- индекс производственной активности Китая за январь от Caixin (04:45 МСК);

- окончательные индексы производственной активности стран Европы (11:15-12:30 МСК) и США (17:45 МСК) за январь;

- встреча ОПЕК+ (13:00 МСК);

- предварительный индекс потребительских цен еврозоны за январь (13:00 МСК);

- уровень безработицы еврозоны в декабре (13:00 МСК);

- заседание Банка Англии (15:00 МСК) и выступление его главы Бейли (17:15 МСК);

- еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (16:30 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Лагард (16:45 МСК);

- индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за январь (18:00 МСК);

- совет директоров "Газпрома";

- саммит лидеров ЕС;

- квартальные результаты Apple, Amazon.com, Merck&Co, Honeywell, Wynn Resorts.

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