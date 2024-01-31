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31 января 2024 года 19:32

Рубль в среду упал в основных валютных парах, обновил двухнедельный минимум к доллару США

Москва. 31 января. Доллар США усилил темпы роста, обновил максимальную отметку с середины января, евро развернулся вверх и немного подрос на Московской бирже по итогам среды; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 90,02 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 29,75 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Доллар поднялся выше 90 руб. впервые с 16 января. Евро к этому времени стоил 97,58 руб./EUR1, подорожав на 7,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,63 копейки, до 93,42 руб. Курс китайского юаня увеличился на 6,9 копейки - до 12,51 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в среду умеренно подешевел в основных парах на фоне снижения цен на нефть с учетом недельных данных о запасах в США, оказавшихся хуже прогнозов. Рубль дешевеет второй день подряд, накануне его котировки опустились по завершении налогового периода января. Единый день уплаты налогов, когда в бюджет были перечислены акцизы, НДС, НДПИ, НДФЛ, налог на прибыль и страховые взносы, пришелся на понедельник, 29 января. Поддержку рублю продолжают оказывать обязательная продажа валюты экспортерами и продажа ЦБ РФ валюты в рамках бюджетного правила.

Участники ведущих мировых рынков ждут результатов первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Двухдневное заседание ФРС началось во вторник, его итоги станут известны в среду, в 22:00 МСК. Большинство аналитиков и экономистов прогнозирует, что американский Центробанк сохранит размер процентной ставки по федеральным кредитным средствам в диапазоне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года.

При этом внимание рынков будет сосредоточено на выступлении председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, в котором он может дать намеки на то, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС перейдет к снижению ставок в марте как "50 на 50", пишет MarketWatch. Три недели назад шансы на это составляли около 80%.

Ожидается, что Пауэлл "оставит дверь открытой" для принятия решения об уменьшении стоимости заимствований в марте, однако руководство американского ЦБ не будет принимать какого-либо конкретного решения сейчас, за два месяца до следующего заседания.

На прошлой неделе стало известно, что темпы роста экономики США в четвертом квартале хотя и замедлились, но существенно превзошли ожидания. По предварительным данным, ВВП увеличился на 3,3%, в то время как аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 2%.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал, что число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 107 тыс. после подъема на 158 тыс. в декабре. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 145 тыс.

Официальный отчет Минтруда США будет обнародован в пятницу, и аналитики в целом ожидают, что он укажет на рост числа рабочих мест в текущем месяце на 180 тыс. и увеличение безработицы до 3,8% с декабрьских 3,7%.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль в среду умеренно подешевел как к доллару, так и к евро. "Сегодня вечером станут известны итоги январского заседания ФРС. На фоне опережающего ожидания роста ВВП в четвертом квартале и увеличившейся по итогам декабря годовой инфляции участники рынка ожидают сохранения ставки в США в диапазоне 5,25-5,5%. Тем не менее, с учетом вышеупомянутых факторов, риторика регулятора может скорректировать рыночные ожидания относительно начала снижения ставки в марте. На основе оценки инструмента CME FedWatch Tool вероятность того, что по итогам мартовского заседания ставка в США будет находится ниже текущего уровня, составляет более 60%. В случае отсутствия мягкости в риторике американского регулятора доллар может укрепиться к остальным валютам. Для рубля же факторы поддержки остаются прежними - это обязательная продажа выручки экспортерами, а также продажи валюты со стороны ЦБ, которые, судя по динамике цен на российскую нефть, могут сохраниться на высоком уровне и в феврале", - говорит Беспалов.

"После окончания январского налогового периода рубль вторую торговую сессию подряд теряет позиции. В среду доллар обновлял максимум предыдущего дня и поднимался выше 89,9 рублей. Впрочем, укрепление доллара наблюдалось в основном сразу после открытия и в утренние часы, тогда как оставшаяся часть торгов проходила относительно спокойно. (. . .) Напомним, что с февраля Банк России несколько сократит объем чистых продаж валюты (с 16,7 до 15,9 млрд рублей в день), завершив продажи в рамках зеркалирования инвестирования средств ФНБ. Однако с учетом сохранения обязательных продаж валюты экспортерами мы не ожидаем существенного влияния на курс снижения объема валютных продаж ЦБ. Тем не менее в целом не исключаем в ближайшее время попыток доллара протестировать и закрепиться выше уровня 90 рублей", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть ушли вниз вечером в среду после выхода данных о запасах в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $82,13 за баррель, что на 0,82% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,32%, до $76,8 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей - до 421,91 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,1 млн баррелей.

При этом запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 1,97 млн баррелей за неделю, которая завершилась 26 января. До этого показатель две недели подряд падал не менее чем на 2 млн баррелей.

В январе международный бенчмарк прибавил около 7,6%, североамериканский - 9,4%.

Цена на нефть на мировом рынке сейчас адекватная, а консенсус-прогноз обещает рост потребления нефти в мире на 2 млн баррелей в сутки в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам. "Цена, которая сейчас на рынке есть, адекватно отражает текущую ситуацию, она определяется на бирже, а не чиновниками", - прокомментировал он вопрос о комфортности цены на нефть для участников рынка.

Новак выразил уверенность, что дисконт на российскую нефть к бенчмарку Brent снова снизится. "У нас уже было два таких всплеска роста дисконта - в 2022 году, потом в начале 2023 года. Сейчас он, естественно, связан с санкционным пакетом, который вышел в конце прошлого года. Это естественная реакция рынка, чтобы страховать свои риски. Уверен, что по мере того, как будут налаживаться цепочки, успокаиваться рынок, дисконт будет снижаться", - сказал он журналистам.

По данным Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", за 30 дней января дисконт на нефть Urals в порту Приморск (FOB) составил $18,38 за баррель к Brent по сравнению с $18,22 за баррель в декабре. Стоимость Urals в Приморске в январе при этом увеличилась до $61,77 за баррель по сравнению с $59,6 за баррель в декабре 2023 года.

Самым высоким в прошлом году дисконт был в $40,05 за баррель (FOB Приморск) в январе, когда полномасштабно начали действовать санкции на закупку российской нефти, самым низким - в сентябре - $13,71 за баррель, когда Россия и Саудовская Аравия объявили о продлении своих сокращений по добыче и экспорту соответственно до конца года на фоне ожиданий по дефициту нефти в IV квартале.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 февраля на 37,91 копейки, до 89,6678 руб./$1, и увеличил курс евро на 32,54 копейки, до 97,1149 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 38,72 копейки по отношению ко вторнику и составил 89,6736 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 35,61 копейки и составил 89,7 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 456,346 млн, из которых $560,418 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $895,928 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 37,73 копейки, до 97,0777 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" укрепился на 24,86 копейки, до 97,1727 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR626,02 млн, из которых EUR162,104 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR463,916 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 30 января увеличилась на 1 базисный пункт - до 16,01% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в среду на 2 базисных пункта - до 15,62% годовых, на три месяца - поднялась относительно вторника на 2 базисных пункта, до 15,43% годовых, на шесть месяцев - прибавила 4 базисных пункта и составила 13,9% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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