Рынок акций РФ в среду превысил 3210п по индексу МосБиржи, завершив январь ростом

Москва. 31 января. Рынок акций РФ в среду вырос в ожидании сезона отчетов и дивидендов, в то время как просела нефть (Brent откатилась ниже $82 за баррель), а внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы в ожидании итогов заседания Федрезерва США по монетарной политике. Индекс МосБиржи превысил 3210 пунктов (максимум с конца ноября) во главе с бумагами ПАО "Полюс", "ЛУКОЙЛа" и "Мечела".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3214,19 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1125,63 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 89,97 рубля (+0,25 рубля).

За январь индексы МосБиржи и РТС выросли на 3,7-3,9% на фоне снижения доллара на 0,39 рубля.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), "Мечела" (+1,5% и +4,8% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,3% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +1% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

"Мечел" в конце 2023 года продал порт Камбарка в Удмуртии - один из крупнейших в Камском речном бассейне. То, что АО "Порт Камбарка" больше не входит в группу "Мечел", раскрыло накануне в списке аффилированных лиц принадлежащее металлургической компании ПАО "Кузбассэнергосбыт" (MOEX: KZSB).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-5,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%).

Polymetal в IV квартале 2023 года снизил производство на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 441 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания. Выручка уменьшилась на 16%, до $0,9 млрд. Снижение производства и выручки во многом объясняется высокой базой IV квартала 2022-го, когда были реализованы накопленные запасы готовой продукции на Дукате и Нежданинском. Годовое производство практически не изменилось относительно 2022 года и составило 1,714 млн унций в золотом эквиваленте. Выручка за 2023 год выросла на 8%, до $3 млрд, благодаря росту цен на золото и серебро. Чистый долг Polymetal за год существенно не изменился и составил на конец 2023-го $2,38 млрд.

Polymetal ожидает, что производство на предприятиях Казахстана в 2024 году останется стабильным относительно 2023 года - на уровне 475 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ в среду сохранил оптимистичный настрой, индекс МосБиржи вышел вверх из боковика 3150-3200 пунктов, что может стать достаточно обнадеживающим сигналом к дальнейросту. Именно в такие периоды активно проявляется автономность рынка, даже несмотря на слабый внешний фон, считает аналитик.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, настрой участников торгов мог улучшиться на фоне заявлений ЦБ РФ о перспективах снижения ключевой ставки.

Внешний фон остается сложным. Вышедшие в среду индексы деловой активности PMI в производственном секторе и секторе услуг Китая в целом совпали с ожиданиями аналитиков. Тем не менее, активное снижение в китайских акциях продолжилось - сказываются как замедление экономики КНР в последние месяцы, так и кризис на рынке недвижимости.

На глобальных рынках инвесторы ждут итогов заседания ФРС по процентной ставке. Изменений в части ставок не предвидится, однако риторика регулятора может повлиять на настроения. В четверг пройдет заседание Банка Англии по ставке, а мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет онлайн-встречу, где представители альянса обсудят текущую ситуацию на нефтяном рынке. Прогноз по индексу МосБиржи на 1 февраля - 3150-3250 пунктов, считает Бахтин.

Портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев также отметил выход индекса МосБиржи вверх из узкого диапазона, в котором рынок находился последние две недели, и возобновление роста в рамках восходящего тренда, начавшегося в конце прошлого года.

По оценке Алексеева, рост на рынке обусловлен благоприятными заявлениями главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор видит пространство для снижения ставки во втором полугодии. Однако когда это произойдет, будет зависеть от макроэкономических данных. Она также подчеркнула, что ЦБ должен убедиться в устойчивости тренда на снижение инфляции, отметил эксперт.

Снижение ставки ЦБ уменьшит давление на бизнес, а также может способствовать локальному ослаблению рубля, что благоприятно для российских экспортеров. Последний макроэкономический прогноз Банка России предполагает диапазон средней ключевой ставки на 2024 год на уровне 12,5-14,5%.

От Федрезерва инвесторы ожидают большей конкретики по дальнейшим шагам в отношении смягчения монетарной политики. В частности, намека на снижение ставки на следующем заседании, которое состоится в марте. Нефть Brent торгуется выше $81 за баррель, здесь "долгоиграющей" темой остается ситуация в Красном море и на Ближнем Востоке. Эскалация конфликта может привести к резкому подъему цен. Данный фактор удерживает котировки от значительного снижения, полагает Алексеев.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global (FFG) Наталья Мильчакова, оптимизм инвесторов на Мосбирже может быть связан с заявлением представителя Банка России о том, что у иностранных владельцев российских акций, заблокированных в депозитариях на территории РФ, "есть интерес" к предложенной ЦБ РФ идее обмена активами с российскими акционерами иностранных компаний, чьи ценные бумаги, соответственно, заблокированы в европейских депозитариях.

Эта процедура не будет быстрой по причине ограничений и политических рисков. Более того, в Банке России считают, что она может продлиться как минимум до 2025 года. Однако оптимизм инвесторов связан с тем, что они понимают готовность российских властей и ЦБ РФ искать оптимальное для всех сторон решение проблемы. Так что текущий рост индекса МосБиржи выглядит не как выход российского фондового рынка из затянувшегося "боковика", а, скорее, как краткосрочный отскок в рамках того же самого бокового тренда и пока рост не выглядит стабильным. В феврале на динамику рынка акций могут повлиять первые финотчеты крупных корпораций, а также оценки роста российской экономики от Росстата, которые обещают быть сильными. На этом фоне в феврале индекс МосБиржи может колебаться в рамках 3100-3400 пунктов, считает аналитик.

В среду выросли акции "Мечела" на фоне новости о продаже порта "Камбарка" в Удмуртии, которая увеличит прибыль компании по МСФО и, как следствие, ожидаемые дивидендные выплаты акционерам. Лидерами понижения оказались бумаги группы Polymetal, возможно, в связи с неопределенностью относительно будущих дивидендов группы после завершения редомициляции в Казахстане, отметила аналитик FFG.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,3-0,4%) и "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,9-1,6% во главе с Nasdaq, но подрос на 0,1% Dow).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе увеличился до 49,2 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Тем не менее, значение индекса четвертый месяц подряд остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в промышленном секторе.

Трейдеры ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Федрезерв, вероятно, не станет менять базовую процентную на этом заседании, пишет Market Watch.

Эксперты полагают, что председатель американского ЦБ Джером Пауэлл оставит открытой возможность снижения ставки в марте. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС приступит к смягчению политики именно в марте, в 50%, по данным CME FedWatch.

На нефтяном рынке в среду цены корректируются вниз на фоне статистики о росте запасов нефти в США, однако январь завершается ростом цен впервые с сентября на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $81,91 за баррель (-1,1% и +0,6% накануне), мартовская цена WTI - $76,4 за баррель (-1,8% и +1,4% во вторник).

Срок биржевого обращения мартовских контрактов на Brent истекает в среду.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,1 млн), запасы бензина выросли на 1,16 млн баррелей (ожидался рост на 2 млн), резервы дистиллятов сократились на 2,54 млн баррелей (ожидалось снижение на 1 млн).

В январе цены на нефть поднялись на 7% в связи с нападениями хуситов на суда в Красном море и ответными мерами США и их союзников.

В минувшие выходные стало известно о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Опасения трейдеров относительно возможного резкого ответа Вашингтона являются фактором поддержки рынка. Президент США Джо Байден во вторник заявил, что принял решение по поводу ответа на атаку беспилотников на базу США в Иордании, однако при этом подчеркнул, что США не хотят крупного конфликта на Ближнем Востоке.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+6,3% и +5,6% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+5,5%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+5,1%), акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+4,3%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (+3,8%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+3,7%).

Объем отгрузок "Группы Астра" (MOEX: ASTR) (+1,6%) вырос в 2023 году на 75%, до 11,2 млрд руб., сообщила компания. Результаты 2023 года соответствуют ожиданиям компании и большинства аналитиков.

Подешевели акции "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-5,3%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-4,7%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-3%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-2,8%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-2,8%).

Совет директоров ПАО СК "Росгосстрах" (MOEX: RGSS) (-2,6%, до 0,3526 рубля) рекомендовал акционерам в ходе внеочередного собрания принять решение о выплате дивидендов за 2022 год в размере 2 млрд рублей, следует из материалов раскрытия, их получит банк "Открытие", которому принадлежит 100% в капитале страховщика (банк входит в группу ВТБ). Выплата на одну размещенную обыкновенную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) - 0,0041 рубля.

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО СК "Росгосстрах" назначено на 5 марта 2024 года. Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 10 февраля 2024 года.

Ритейлер "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-1,4%) в IV квартале 2023 года увеличил чистую розничную выручку на 5,2% по сравнению с показателем за IV квартал 2022 года, до 58,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. По итогам 2023 года выручка группы выросла на 2,8%, до 205,8 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62,39 млрд рублей (из них 6,51 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 6,39 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Мечела" и 6,28 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").