Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 31 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,35% от номинала (доходность - 9,96% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели за день на 2 базисных пункта - до 67,04% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта, составив 9,31% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 7 базисных пунктов). Вместе с тем котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году выросли на 2 базисных пункта - до 35,84% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта, составив 14,79% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 9 базисных пунктов - до 71,64% от номинала (их доходность снизилась на 3,5 базисного пункта, составив 19,8% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 65,62% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, до 17,49% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 65,25% от номинала (их доходность увеличилась на 1 базисный пункт, до 13,91% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 62 базисных пункта, составив 65,89% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 31 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду умеренный рост на фоне публикации в США новой порции макроэкономических данных и в ожидании объявления итогов январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Аналитики полагают, что Федрезерв не станет менять базовую процентную ставку на заседании, которое завершится в среду. При этом они ждут, что председатель американского ЦБ Джером Пауэлл оставит открытой возможность снижения ставки в марте. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС приступит к смягчению политики именно в марте, в 50%, по данным CME FedWatch. Итоги заседания Федрезерва будут подведены в 22:00 мск, пресс-конференция Пауэлла начнется в 22:30 мск.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 107 тыс. после подъема на 158 тыс. в декабре. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 145 тыс. Официальный отчет Минтруда США будет обнародован в пятницу, и аналитики в целом ожидают, что он укажет на рост числа рабочих мест в текущем месяце на 180 тыс. и увеличение безработицы до 3,8% с декабрьских 3,7%.