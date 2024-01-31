Цена золота может колебаться в рамках $2050-2070/унц. в течение ближайшей недели - Freedom Finance Global

Цена золота может колебаться в рамках $2050-2070 за тройскую унцию в течение ближайшей недели, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Котировки фьючерсов на золото в среду растут на 0,3%, до $2057,8/унц., - констатирует эксперт. - начала текущей недели котировки золота повысились на 2%. Возможно, что фактором роста цен на драгметалл стал вышедший на этой неделе годовой отчёт Всемирного совета по золоту (WGC). В годовом отчёте организации говорилось, что в 2023 году мировое потребление золота выросло на 3% до 4899 тонн, что превысило рекордный рост потребления в 2010 году. Этому способствовал рост на внебиржевом рынке и особенно массированные скупки золота центральными банками развивающихся стран. Ежегодные чистые закупки золота центральными банками в 2023 году составили, по оценке WGC, 1037 тонн, то есть более 20% от совокупного мирового потребления, что оказалось всего на 4% меньше объёмов покупок 2022 года".

Аналитик указывает, что в 2024 году, как ожидают в WGC, высокий спрос на золото будет сохраняться благодаря повышенному интересу к хранению международных резервов в этом металле со стороны центральных банков. "Скорее всего, основной спрос могут предъявлять центральные банки Китая и Польши, как полагают в WGC, - отмечает Мильчакова. - В то же время в Китае сохранится стабильный спрос со стороны ювелирной промышленности, а вот в Индии небольшой спад спроса на золото со стороны ювелиров в начале 2023 года может смениться достаточно бурным ростом по итогам текущего года. По нашему прогнозу, в ближайшую неделю цена золота может колебаться в рамках $2050-2070 за тройскую унцию".

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