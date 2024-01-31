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31 января 2024 года 15:46

Рубль днем немного укрепляется к евро и слабо колеблется в паре с долларом после сильного падения накануне

Москва. 31 января. Доллар США колеблется от слабого плюса к минусу, евро немного дешевеет на Московской бирже днем в среду; рубль подрастает к бивалютной корзине с учетом более заметного роста в паре с евро и в рамках коррекции сильного падения накануне.

Курс доллара США составил 89,73 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1 копейку выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,25 руб./EUR1, подешевев на 25,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,86 копейки, до 93,11 руб. Курс китайского юаня увеличился на 2,7 копейки - до 12,47 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в среду демонстрирует незначительную смешанную динамику в основных парах, стабилизировался на текущих уровнях после сильного падения во вторник на завершении налогового периода января. Единый день уплаты налогов, когда в бюджет были перечислены акцизы, НДС, НДПИ, НДФЛ, налог на прибыль и страховые взносы, пришелся на понедельник, 29 января. Поддержку рублю продолжают оказывать обязательная продажа валюты экспортерами и продажа ЦБ РФ валюты в рамках бюджетного правила.

Заметная разница в динамике евро и доллара США может объясняться ситуацией на рынке Forex, участники которого ждут результатов первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Двухдневное заседание ФРС началось во вторник, его итоги станут известны в среду, в 22:00 МСК. Большинство аналитиков и экономистов прогнозирует, что американский Центробанк сохранит размер процентной ставки по федеральным кредитным средствам в диапазоне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года.

При этом внимание рынков будет сосредоточено на выступлении председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, в котором он может дать намеки на то, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС перейдет к снижению ставок в марте как "50 на 50", пишет MarketWatch. Три недели назад шансы на это составляли около 80%.

Ожидается, что Пауэлл "оставит дверь открытой" для принятия решения об уменьшении стоимости заимствований в марте, однако руководство американского ЦБ не будет принимать какого-либо конкретного решения сейчас, за два месяца до следующего заседания.

Опубликованные во вторник данные по рынку труда снижают вероятность того, что Федрезерв перейдет к снижению ставок в марте. Количество открытых вакансий в США в декабре достигло максимума за три месяца и превысило 9 млн, хотя аналитики прогнозировали снижение.

На прошлой неделе стало известно, что темпы роста экономики США в четвертом квартале хотя и замедлились, но существенно превзошли ожидания. По предварительным данным, ВВП увеличился на 3,3%, в то время как аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 2%.

Рынок сейчас оценивает в 91% вероятность того, что ФРС объявит о снижении процентных ставок на заседании, которое пройдет 30 апреля - 1 мая. При этом прогнозируется, что к концу текущего года они опустятся до 3,75-4% годовых.

Риски временного роста курса рубля выше 90 руб./$1 пока сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль вернулся во вторник к ослаблению, - отмечают эксперты банка. - Во многом такая динамика была связана с относительным снижением предложения валюты после завершения налогового периода. В среду утром курс пары "доллар-рубль" находился у 89,8 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом риски временного роста курса выше 90 руб./$1 пока сохраняются".

Ориентиром для курса рубля на среду выступает отметка 88,5-90,5 руб./$1, полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Станислав Дужинский.

"Рубль во вторник подешевел относительно прочих мировых валют, нивелировав рост понедельника. Доллар к закрытию сессии стоил 89,7 рублей, юань - 12,4 рублей, - отмечает эксперт. - При снижении активности экспортеров после окончания налогового периода вчерашний объем торгов был на 1/4 ниже понедельника, что привело к снижению предложения валюты. Утром в среду рубль торговался на уровне вчерашнего закрытия. Сохраняем свой текущий прогнозный диапазон по курсу в 88,5-90,5 руб./$1. Но доллар может пытаться превысить его верхнюю планку ввиду вероятного сохранения пониженной активности экспортеров, традиционного после налоговых выплат".

Пара "доллар-рубль" останется в диапазоне 88-90 руб./$1 надолго, считает аналитик "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

"Фактически обрисовался технический боковик, в русле которого и курсирует нацвалюта, - отмечает эксперт. - Для доллара это границы 88-90 руб./$1. На фоне действующих ограничений - жесткая ДКП ЦБ и нормативы репатриации валютной выручки экспортеров - значительных подвижек курса не планируется, динамика рубля может и дальше укладываться в стандартную волатильность".

На взгляд аналитика, фактор окончания налогового периода в общем компенсируется действующим бюджетным правилом, в рамках которого ЦБ по наказу Минфина продает валюту для восполнения временно выбывших нефтегазовых доходов и покрытия дефицита бюджета.

Цены на нефть продолжают опускаться днем в среду, но завершают месяц ростом впервые с сентября на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляет $81,92 за баррель, что на 1,15% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,2%, до $76,88 за баррель.

В январе международный бенчмарк прибавил около 7,6%, североамериканский - 9,4%.

Нефтяные котировки снижаются в среду вслед за стоимостью других рискованных активов, на рынках преобладает осторожный настрой, пишет Trading Economics.

Цена на нефть на мировом рынке сейчас адекватная, а консенсус-прогноз обещает рост потребления нефти в мире на 2 млн баррелей в сутки в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам. "Цена, которая сейчас на рынке есть, адекватно отражает текущую ситуацию, она определяется на бирже, а не чиновниками", - прокомментировал он вопрос о комфортности цены на нефть для участников рынка.

Новак выразил уверенность, что дисконт на российскую нефть к бенчмарку Brent снова снизится. "У нас уже было два таких всплеска роста дисконта - в 2022 году, потом в начале 2023 года. Сейчас он, естественно, связан с санкционным пакетом, который вышел в конце прошлого года. Это естественная реакция рынка, чтобы страховать свои риски. Уверен, что по мере того, как будут налаживаться цепочки, успокаиваться рынок, дисконт будет снижаться", - сказал он журналистам.

По данным Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", за 30 дней января дисконт на нефть Urals в порту Приморск (FOB) составил $18,38 за баррель к Brent по сравнению с $18,22 за баррель в декабре. Стоимость Urals в Приморске в январе при этом увеличилась до $61,77 за баррель по сравнению с $59,6 за баррель в декабре 2023 года.

Самым высоким в прошлом году дисконт был в $40,05 за баррель (FOB Приморск) в январе, когда полномасштабно начали действовать санкции на закупку российской нефти, самым низким - в сентябре - $13,71 за баррель, когда Россия и Саудовская Аравия объявили о продлении своих сокращений по добыче и экспорту соответственно до конца года на фоне ожиданий по дефициту нефти в IV квартале.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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