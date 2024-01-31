"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1900 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,43%, стоп-приказ: 1580 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует отчетность по МСФО за 2023 год 2 февраля. По мнению аналитиков, данные из отчета позволят понять, сколько у компании свободных средств для распределения дивидендов.

"С технической точки зрения локальная восходящая тенденция сохраняется, актуально открытие длинных позиций. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1580 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,37", - указывают в "Финаме".

"Северсталь" - одна из крупнейших российских вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний. На ее долю приходится около 16% объема выпуска стали в стране.

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