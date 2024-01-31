Рост производства электромобилей благоприятно скажется на выручке General Motors - Freedom Finance Global

Рост производства электромобилей благоприятно скажется на выручке General Motors, отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Дмитрия Позднякова.

"General Motors представила сильные прогнозы на 2024 год, но также косвенно признала пересмотр в сторону понижения гайденса по увеличению производства электромобилей, - пишет стратег инвесткомпании. - Сегмент Cruise, который является потенциальной точкой роста для выручки GM, пока также переживает не лучшие времена. Тем не менее прогноз EPS компании на 2024 год, в основе которого лежат предположения о том, что автомобильный рынок США останется сильным, вместе с позитивными результатами поставок за IV квартал заставляет нас пересмотреть наши прогнозы поставок на текущий год в сторону повышения. Текущая оценка бумаг GM не кажется высокой. Наша рекомендация по акциям на горизонте 12 месяцев - "покупать" при целевой цене $45".

По мнению эксперта, акции General Motors оценены на уровне среднеотраслевых показателей, хотя на среднесрочном горизонте компания имеет явные точки роста, связанные с сегментом электромобилей. Стратегическая позиция на рынке США остается сильной. Поздняков полагает, что небольшое снижение выручки в 2024 году на фоне уменьшения цен на автомобили не препятствует дальнейшему повышению котировок.

Аналитик выделяет потенциальные драйверы роста акций компании:

- Увеличение производства электромобилей до нескольких сотен тысяч к концу следующего года.

- Дальнейшее восстановление маржинальности на фоне успешных усилий по снижению производственных затрат.

Ключевые риски:

- Снижение спроса на автомобили в связи с ростом ставок по автокредитам.

- Уязвимость сегмента электромобилей к ценовому давлению конкурентов.

- Полное закрытие сегмента Cruise из-за проблем с регуляторами.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.