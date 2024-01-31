Бумаги О`Кей остаются непривлекательными для инвестиций - ПСБ

Бумаги "О`Кей" остаются непривлекательными для инвестиций, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Хейфец.

"Оцениваем операционные результаты ритейлера за IV квартал и весь 2023 год негативно, - пишет эксперт банка. - Несмотря на ускорение продовольственной инфляции, компания не смогла показать значимый рост сбыта наравне с другими игроками сегмента. Драйвером слабого роста выручки по-прежнему остается сеть дискаунтеров "ДА!". В 2023 году чистая розничная выручка дискаунтеров выросла на 19,8% г/г до 63,8 млрд руб. В то же время выручка основного актива - гипермаркетов ОКЕЙ продолжает снижаться (-3,4% г/г до 141,9 млрд руб.), отражая общую тенденцию перетока спроса из гипермаркетов в жесткие дискаунтеры и форматы "у дома".

Аналитик ПСБ отмечает, что в настоящий момент компания пересматривает портфель магазинов, наращивая долю "ДА!" (доля в выручке в 2023 году составила 31%) и оптимизирует торговые площади гипермаркетов (сокращение торговой площади гипермаркетов составило 1,9% г/г). Из положительных моментов Хейфец выделяет рост онлайн-продаж группы, в общей структуре выручки на них приходится 5,2%.

"Ожидаем, что по итогам группа покажет умеренно слабые финансовые результаты, - прогнозирует стратег банка. - В настоящий момент не считаем "О`Кей" перспективным для инвестиций".

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