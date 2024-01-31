Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Pfizer на уровне $20

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций Pfizer Inc. на уровне $40 за штуку, что соответствует рекомендации "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Pfizer отчиталась за IV квартал 2023 года хуже ожиданий инвесторов по выручке, но лучше по скорректированной прибыли, - пишет аналитик Илья Зубков. - Показатель в расчете на акцию составил $0,1, хотя в консенсус закладывался убыток. Ориентиры менеджмента предполагают замедление роста выручки от основного продуктового портфеля в текущем году, однако в приоритете остается обновление линейки, которое уже приносит результаты. Ожидаем нормализации валовой рентабельности в ближайшие кварталы. Гайденс по выручке не преподнес сюрпризов. Компания продолжает работать над сокращением расходов".

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