"БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив бумаг Polymetal и целевую цену 790 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 59% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Polymetal представил операционные результаты за 4К23. Объемы производства в золотом эквиваленте снизились на 13% к/к, при этом выручка увеличилась на 5% во многом благодаря росту цен на золото и серебро. Компания уложилась в ранее заложенный производственный прогноз, произведя 1,7 млн унций в золотом эквиваленте. Мы отмечаем сохранение существенного и неоправданного дисконта в бумагах (3.4х против 10х исторического Р/Е) и сохраняем позитивный взгляд на расписки компании", - пишут аналитики Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Ахмед Алиев.

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