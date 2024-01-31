Рынок акций РФ утром превысил 3200п по индексу МосБиржи во главе с Мечелом

Москва. 31 января. Рынок акций РФ утром в среду растет по большинству blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании новостей от Федрезерва США по монетарной политике, сдерживающим для "быков" фактором выступает проседающая нефть (Brent просела к $82,3 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 3200 пунктов и обновил максимум с конца ноября, лидерами роста выступают акции "Мечела" и "НЛМК".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3205,11 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1125,61 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,8%.

Доллар стоит 89,71 рубля (-0,01 рубля).

Подорожали акции "Мечела" (+1,8% и +2,9% "префы"), "НЛМК" (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,7%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и -0,2% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,1% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%).

Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%) в IV квартале 2023 года снизил производство на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 441 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания. Выручка снизилась на 16%, до $0,9 млрд. Снижение производства и выручки во многом объясняется высокой базой IV квартала 2022-го, когда были реализованы накопленные запасы готовой продукции на Дукате и Нежданинском. Годовое производство практически не изменилось относительно 2022 года и составило 1,714 млн унций в золотом эквиваленте. Выручка за 2023 год выросла на 8%, до $3 млрд, благодаря росту цен на золото и серебро. Чистый долг Polymetal за год существенно не изменился и составил на конец 2023-го $2,38 млрд.

Polymetal ожидает, что производство на предприятиях Казахстана в 2024 году останется стабильным относительно 2023 года - на уровне 475 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания.

АО "Полиметалл" - холдинговая компания для российских активов Polymetal - в свою очередь сообщило, что планирует произвести 38 тонн в золотом эквиваленте (свыше 1,2 млн унций), что также соответствует результату 2023 года. Таким образом, в общей сложности казахстанские и российские активы могут произвести 1,7 млн унций - на уровне прошлого года.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в среду рынок акций РФ вновь пробует свои силы, тестируя рубеж 3200 пунктов по индексу МосБиржи. В случае уверенного преодоления этой отметки можно ожидать роста до 3300 пунктов в краткосрочной перспективе. Однако на рынке пока нет новостей, которые могли бы поспособствовать такому развитию событий.

Продолжают развиваться частные истории: ожидается публикация операционных результатов "Русгидро" за IV квартал, вышли предварительные данные по отгрузкам "Группы Астра" (MOEX: ASTR) (+1,5% акции). Финал января также может стать важным для курса рубля: в случае закрепления доллара выше сопротивления 89,7 руб./$1 вероятность дальнейшего ослабления рубля сильно вырастет. В США тем временем продолжается сезон отчетностей, отмечают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в среду неоднозначный: цены на нефть проседают, настроения на мировых фондовых площадках смешанные.

Гонконгский Hang Seng в январе потерял более 9% на фоне сохранения проблем в секторе недвижимости страны и неуверенности инвесторов в перспективах национальной экономики. Статистика среды показала дальнейшее замедление активности в производственном секторе КНР в январе по оценке PMI, при ускорении роста в секторе услуг. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI остаются в районе важных краткосрочных уровней $82,5 и $77,5 за баррель соответственно, игроки ждут отчета Минэнерго США по запасам. Данные Американского института нефти носили "бычий" характер и показали сокращение запасов "черного золота" на прошлой неделе на 2,5 млн баррелей, отмечает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что российский рынок готов выйти из затянувшегося боковика пробоем верхней его границы. Каких-либо значимых причин, которые могли бы помешать этому, на данный момент нет. На этом фоне уязвимо смотрятся, например, акции "Яндекса", которые сильно выросли в последнее время. Вероятно, инвесторы могут фиксировать прибыль в этих бумагах в пользу отстающих акций. В первую очередь это бумаги нефтегазового и финансовых секторов, полагает аналитик.

Сохраняется спрос на бумаги "Северстали" в преддверии публикации 2 февраля отчетности за II полугодие 2023 г. Также в ближайшие дни может стать известна рекомендация СД компании по дивидендам, отмечает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в среду утром настроения на глобальных рынках смешанные. Нефть немного корректируется после роста во вторник до $84 за баррель. Золото в качестве защитного актива не реагирует на усиление неопределенности. На российском фондовом рынке ожидается нейтральная динамика индексов.

Январь на рынке акций РФ завершается на позитивной ноте, индекс МосБиржи вплотную подобрался к сопротивлению в области 3200 пунктов. Оптимистичные настроения подогреваются заявлениями Банка России о том, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки в этом году, скорее, во втором полугодии и только после устойчивого тренда на замедление инфляции. МВФ повысил прогноз роста российской экономики в 2024 и 2025 годах до 2,6% и до 1,1% соответственно.

В США во вторник обновил максимум индекс Dow Jones (+0,4%), но просели индикаторы S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,8%).

Трейдеры ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Федрезерв, вероятно, не станет менять базовую процентную на этом заседании, пишет Market Watch.

Эксперты полагают, что председатель американского ЦБ Джером Пауэлл оставит открытой возможность снижения ставки в марте. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС приступит к смягчению политики именно в марте, в 50%, по данным CME FedWatch.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), слабо подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут в пределах 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,3-0,8%, фьючерс на Dow подрос на 0,1%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе увеличился до 49,2 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Тем не менее, значение индекса четвертый месяц подряд остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в промышленном секторе.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз, но завершают месяц ростом впервые с сентября на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $82,33 за баррель (-0,7% и +0,6% накануне), мартовская цена WTI - $77,37 за баррель (-0,6% и +1,4% во вторник).

Срок биржевого обращения мартовских контрактов на Brent истекает в среду.

В январе цены на нефть поднялись более чем на 7% в связи с нападениями хуситов на суда в Красном море и ответными мерами США и их союзников.

В минувшие выходные стало известно о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Опасения трейдеров относительно возможного резкого ответа Вашингтона являются фактором поддержки рынка. Президент США Джо Байден во вторник заявил, что принял решение по поводу ответа на атаку беспилотников на базу США в Иордании, однако при этом подчеркнул, что США не хотят крупного конфликта на Ближнем Востоке.

Президент США утверждал, что Иран причастен к поставкам оружия тем лицам, которые совершили нападение на базу. Тегеран, однако, отрицает свою вовлеченность и призывает Штаты использовать дипломатические методы для ослабления напряженности.

"Разрастающийся конфликт на Ближнем Востоке остается самым очевидным, причем увеличивающимся, риском для нефтяного рынка", - говорится в обзоре аналитиков JPMorgan.

"Хотя эскалации ситуации исключать нельзя, мы по-прежнему считаем ее маловероятной, поскольку у главных сторон конфликта есть мощные стимулы избегать прямой конфронтации и пока они действовали соответственно", - приводит мнение экспертов Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+5%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+4,3%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (+4,3%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+3,5% и +7,1% "префы"), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+3,1%).

Объем отгрузок "Группы Астра" (+1,5%) вырос в 2023 году на 75%, до 11,2 млрд руб., сообщила компания. Результаты 2023 года соответствуют ожиданиям компании и большинства аналитиков.

Ритейлер "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+0,7%) в IV квартале 2023 года увеличил чистую розничную выручку на 5,2% по сравнению с показателем за IV квартал 2022 года, до 58,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. По итогам 2023 года выручка группы выросла на 2,8%, до 205,8 млрд рублей.

Подешевели акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-3,6%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-2,8%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-2,6%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,22 млрд рублей (из них 2,24 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Мечела", 1,64 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 980,24 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").