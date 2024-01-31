Риски временного роста курса рубля выше 90 руб./$1 пока сохраняются - банк "Санкт-Петербург"

Риски временного роста курса рубля выше 90 руб./$1 пока сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль вернулся во вторник к ослаблению, - отмечают эксперты банка. - Во многом такая динамика была связана с относительным снижением предложения валюты после завершения налогового периода. В среду курс USD/RUB находится у 89,8 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом риски временного роста курса выше 90 руб./$1 пока сохраняются".

Цены на нефть во вторник выросли. По мнению аналитиков, поддержку котировкам оказало дальнейшее нарастание геополитического напряжения, а ночные оценки от API указали на более сильное, чем ожидалось, недельное снижение запасов нефти в США. В среду фьючерсы Brent торгуются у $82,4/барр. Если итоги заседания ФРС вечером не вызовут существенное укрепление доллара, котировки могут остаться вблизи $82-83/барр., полагают в банке.

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