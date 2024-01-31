"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены бумаг Polymetal на Мосбирже

"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены бумаг Polymetal на Московской бирже, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Polymetal представил ожидаемо слабые операционные результаты за 4К23: производство снизилось на 15% г/г (-13% кв/кв) на фоне высокой базы 2022 года, продажи аналогично упали на 26% г/г (+2% кв/кв). Чистый долг Polymetal в 4К23 практически не изменился относительно 3К23 (+2% кв/кв) и 2022 года, составив $2,38 млрд. Компания выполнила свой план по производству 1,7 млн унций в золотом эквиваленте в 2023 году. Мы продолжаем осторожно смотреть на бумаги Polymetal на Мосбирже, которые торгуются с премией около 25% к бумагам на AIX, что выглядит фундаментально необоснованно. При этом, основной фокус остается на условиях продажи российских активов - компания пока не раскрывала деталей по сделке", - пишут аналитики Дмитрий Глушаков, Никанор Халин, Иван Сальковский.

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