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Главная / Мнения аналитиков / "Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены бумаг Polymetal на Мосбирже
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31 января 2024 года 11:12
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены бумаг Polymetal на Мосбирже
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены бумаг Polymetal на Московской бирже, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала. "Polymetal представил ожидаемо слабые операционные результаты за 4К23: производство снизилось на 15% г/г (-13% кв/кв) на фоне высокой базы 2022 года, продажи аналогично упали на 26% г/г (+2% кв/кв). Чистый долг Polymetal в 4К23 практически не изменился относительно 3К23 (+2% кв/кв) и 2022 года, составив $2,38 млрд. Компания выполнила свой план по производству 1,7 млн унций в золотом эквиваленте в 2023 году. Мы продолжаем осторожно смотреть на бумаги Polymetal на Мосбирже, которые торгуются с премией около 25% к бумагам на AIX, что выглядит фундаментально необоснованно. При этом, основной фокус остается на условиях продажи российских активов - компания пока не раскрывала деталей по сделке", - пишут аналитики Дмитрий Глушаков, Никанор Халин, Иван Сальковский. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-POLYMETAL-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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