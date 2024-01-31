Пара доллар/рубль останется в диапазоне 88-90 руб./$1 надолго - БКС Экспресс

Пара доллар/рубль останется в диапазоне 88-90 руб./$1 надолго, считает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Фактически обрисовался технический боковик, в русле которого и курсирует нацвалюта, - отмечает эксперт. - Для доллара это границы 88-90 руб./$1. На фоне действующих ограничений - жесткая ДКП ЦБ и нормативы репатриации валютной выручки экспортеров - значительных подвижек курса не планируется, динамика рубля может и дальше укладываться в стандартную волатильность".

На взгляд аналитика, фактор окончания налогового периода в общем компенсируется действующим бюджетным правилом, в рамках которого ЦБ по наказу Минфина продает валюту для восполнения временно выбывших нефтегазовых доходов и покрытия дефицита бюджета.

"Обозначенные факторы курса рубля носят среднесрочный характер - понижения ключевой ставки и изменения макропруденциальных норм не ожидается вплоть до конца I полугодия, а сам ЦБ говорит о вероятности послабления ДКП лишь во II полугодии, - указывает Зельцер. - Актуальный монетарный курс априори за рубль за счет удорожания кредитных ресурсов под импорт и роста привлекательности рублевых инструментов. Указ президента о лимитах возврата выручки из-за рубежа действует полгода и в апреле может быть пролонгирован, правда, с определенными корректировками. Скорее всего, среднесрочное валютное ценовое дно мы уже видели в январе, сразу под 87,4 за доллар США. Чтобы нацвалюте продолжать укрепление, поддержка в USD/RUB должна быть сметена. Лишь в этом случае активируется план в область 85-83,5 руб./$1".

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