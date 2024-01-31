Индекс Мосбиржи может превысить отметку 3200п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи готов выйти из затянувшегося боковика пробоем верхней его границы на уровне 3200 пунктов, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи завершил торги на максимальной отметке с конца ноября прошлого года, практически достигнув отметки 3200 пунктов, - отмечает эксперт. - Объёмы торгов резко выросли, достигнув 82,5 млрд руб., что значительного выше значений, которые наблюдались последнее время. На рынке была смешанная динамика, однако сильный рост отдельных акций позволил индексу подрасти. Продолжили восходящую динамику бумаги "ЛУКОЙЛа", которые показали один из лучших результатов в нефтегазовом секторе".

По мнению Головинова, российский рынок готов выйти из затянувшегося боковика пробоем верхней его границы: "В среду индекс Мосбиржи может подняться выше отметки 3200 пунктов. Каких-либо значимых причин, которые могли бы помешать этому, на данный момент нет. На этом фоне уязвимо смотрятся, например, акции "Яндекса", которые сильно выросли в последнее время. Вероятно, инвесторы могут фиксировать прибыль в этих бумагах в пользу отстающих акций. В первую очередь это бумаги нефтегазового и финансовых секторов".

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