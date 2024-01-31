"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции Etalon с целевой ценой 90 руб. за штуку" с инвестиционным горизонтом на март 2024 года, открытую 20 декабря 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков.

Эксперты сервиса выпустили инвестидею на фоне перерегистрации девелопера с Кипра в Россию и ожиданий по выплате дивидендов, в том числе за пропущенные периоды начиная с 2021 года. Перед Новым годом акции компании торговались по цене 80,8 рубля за одну ценную бумагу. 30 января котировки акций Etalon достигали 89,08 рубля. Итоговая доходность за месяц с небольшим составила 10% без учета комиссии.

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