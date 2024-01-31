Dow Jones продолжает обновлять рекорды, нефть дешевеет

Dow Jones вырос и обновил рекорд, S&P 500 и Nasdaq завершили торги в минусе. Рынки акций материкового Китая и Гонконга снижаются, Япония в плюсе. Цены на нефть опускаются, Brent торгуется на уровне $82,64 за баррель.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average вырос, обновив рекордный максимум, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite снизились.

Трейдеры ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду.

Федрезерв, вероятно, не станет менять базовую процентную на этом заседании, пишет Market Watch. Эксперты полагают, что председатель американского ЦБ Джером Пауэлл оставит открытой возможность снижения ставки в марте. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС приступит к смягчению политики именно в марте, в 50%, по данным CME FedWatch.

Статданные, опубликованные во вторник, подтвердили устойчивость американской экономики. Так, количество открытых вакансий в США в декабре достигло максимума за три месяца, хотя аналитики прогнозировали снижение.

Индекс потребительского доверия в Штатах, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в январе увеличился до 114,8 пункта, максимума за два года.

"Опубликованные данные говорят в пользу сценария "мягкой посадки" американской экономики", - отмечает аналитик U.S. Bank Wealth Management Лиза Эриксон.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник повысил прогноз роста экономики США на 2024 год до 2,1% с ожидавшихся ранее 1,5%, но ухудшил прогноз на 2025 год - до 1,7% с 1,8%.

Прогноз подъема мировой экономики на текущий год улучшен до 3,1% с 2,9%, на следующий - оставлен на уровне 3,2%. МВФ ожидает, что глобальная инфляция замедлится с 6,8% в 2023 году до 5,8% в 2024 году и до 4,4% в 2025 году.

Среди компаний, опубликовавших квартальную отчетность во вторник - Pfizer Inc. (SPB: PFE), General Motors (SPB: GM) Co. (GM), а также United Parcel Service (SPB: UPS) (UPS).

Акции UPS подешевели на 8,2% по итогам торгов. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки зафиксировала падение чистой прибыли в четвертом квартале более чем в два раза при снижении выручки на 8%. UPS планирует принять меры для уменьшения расходов, предусматривающие, в частности, сокращение 12 тыс. рабочих мест.

Бумаги Pfizer подешевели на 1,7%. Фармкомпания зафиксировала крупный чистый убыток в четвертом квартале из-за разовых факторов. При этом она подтвердила прежние прогнозы выручки и скорректированной прибыли на 2024 год.

Стоимость акций GM подскочила на 7,8%. Автопроизводитель в четвертом квартале увеличил чистую прибыль на 5,2%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы. Кроме того, GM объявила о повышении размера квартальных дивидендов на треть - до 12 центов на акцию с 9 центов.

Капитализация Carnival Corp. (SPB: CCL) уменьшилась на 0,5%. Круизный оператор сообщил во вторник, что изменит маршруты 12 лайнеров, которые должны были пройти через Красное море в период до мая 2024 года. Эти изменения обойдутся Carnival в $0,07-0,08 на акцию в 2024 фингоду.

Компания отметила ранний и мощный старт пикового сезона бронирований, который уже превысил ожидания: показатель заказа круизов с ноября достиг рекордного максимума.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник увеличился на 133,86 пункта (0,35%) и составил 38467,31 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 2,96 пункта (0,06%) - до 4924,97 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 118,15 пункта (0,76%) и составил 15509,9 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду показывают разнонаправленные изменения.

Инвесторы оценивают корпоративные новости и статданные.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе увеличился до 49,2 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Тем не менее, значение индекса четвертый месяц подряд остается ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в промышленном секторе.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК уменьшился на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%.

Акции Sunny Optical Technology Group упали в цене на 14,7% и являются лидером снижения на Гонконгской фондовой бирже. Производитель оптики и чипов ожидает, что чистая прибыль по итогам 2023 году будет находиться в диапазоне от 1,08 млрд юаней ($150,9 млн) до 1,2 млрд юаней, что на 50-55% ниже показателя годом ранее. Это обусловлено медленным восстановлением экономики Китая и усилением конкуренции, заявили в компании.

Кроме того, существенно подешевели бумаги производителя компьютеров Lenovo - на 4,6%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) и производителя спортивной продукции Anta Sports Products - на 4,5%.

Котировки бумаг ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) снизились соответственно на 2,6% и 2,3%, автомобильной Li Auto (SPB: LI) - на 0,5%, интернет-компаний Tencent (SPB: 700) и Meituan (SPB: 3690) - на 1,2% и 3,8% соответственно.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:35 МСК увеличился на 0,2%.

Лидерами подъема выступают акции Komatsu (+7,8%), Canon (+7,2%) и NEC (+6,6%).

Цена бумаг производителя потребительской электроники Sony выросли на 1,2%, Softbank Group, автомобильных Nissan Motor и Toyota Motor - на 2% и 0,8% соответственно, ритейлера одежды Fast Retailing - на 0,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК снизился на 0,3%.

Котировки бумаг крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics Co. ушли вниз на 2%, еще одного представителя данной отрасли LG Electronics - на 1,1%.

Samsung в среду опубликовал окончательную отчетность, согласно которой операционная прибыль в четвертом квартале упала на 34% и составила 2,82 трлн вон ($2,1 млрд), а выручка снизилась на 4% - до 67,78 трлн вон.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился на 1,1% и обновил рекорд.

Подорожали акции нефтяных компаний, в том числе Woodside Energy (+1,7%), Santos (+1,2%) и Beach Energy (+2,5%), а также крупнейшего производителя вина в стране Treasury Wine Estates (+3,5%).

При этом стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднялась на 0,5% и 0,4% соответственно.

Цены на нефть опускаются в среду, но завершают месяц ростом впервые с сентября на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $82,64 за баррель, что на $0,23 (0,28%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,47 (0,6%), до $82,87 за баррель.

Срок биржевого обращения мартовских контрактов истекает в среду. Более активно торгуемые апрельские фьючерсы на Brent подешевели в ходе торгов на $0,23 (0,28%), до $82,27 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,21 (0,27%), до $77,61 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $1,04 (1,4%), до $77,82 за баррель.

В январе цены на нефть поднялись более чем на 7% в связи с нападениями хуситов на суда в Красном море и ответными мерами США и их союзников.

В выходные стало известно о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Опасения трейдеров относительно возможного резкого ответа Вашингтона являются фактором поддержки рынка.

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что принял решение по поводу ответа на атаку беспилотников на базу США в Иордании.

Вместе с тем американский президент подчеркнул, что США не хотят крупного конфликта на Ближнем Востоке.

"Все внимание сейчас сфокусировано на следующем шаге США, который, вероятно, определит дальнейшее движение нефтяного рынка", - говорит главный аналитик SI Securities Corp. Уилл Сунгчил Юн.

Президент США утверждал, что Иран причастен к поставкам оружия тем лицам, которые совершили нападение на базу. Тегеран, однако, отрицает свою вовлеченность и призывает Штаты использовать дипломатические методы для ослабления напряженности.

"Разрастающийся конфликт на Ближнем Востоке остается самым очевидным, причем увеличивающимся, риском для нефтяного рынка", - говорится в обзоре аналитиков JPMorgan.

"Хотя эскалации ситуации исключать нельзя, мы по-прежнему считаем ее маловероятной, поскольку у главных сторон конфликта есть мощные стимулы избегать прямой конфронтации и пока они действовали соответственно", - приводит мнение экспертов Market Watch.