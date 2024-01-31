Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 31 января. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average вырос, обновив рекордный максимум, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite снизились. Трейдеры ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду.

Федрезерв, вероятно, не станет менять базовую процентную на этом заседании, пишет Market Watch. Эксперты полагают, что председатель американского ЦБ Джером Пауэлл оставит открытой возможность снижения ставки в марте. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС приступит к смягчению политики именно в марте, в 50%, по данным CME FedWatch.

Статданные, опубликованные во вторник, подтвердили устойчивость американской экономики. Так, количество открытых вакансий в США в декабре достигло максимума за три месяца, хотя аналитики прогнозировали снижение. Индекс потребительского доверия в Штатах, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в январе увеличился до 114,8 пункта, максимума за два года.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду показывают разнонаправленные изменения. Инвесторы оценивают корпоративные новости и статданные. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе увеличился до 49,2 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics. Тем не менее, значение индекса четвертый месяц подряд остается ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в промышленном секторе. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК снизился на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК уменьшился на 0,3%. Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,6%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 вырос на 1,1% и обновил рекорд.

В свою очередь цены на нефть опускаются в среду, но завершают месяц ростом впервые с сентября на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $82,56 за баррель, что на 0,37% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 0,6%, до $82,87 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,33%, до $77,56 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 1,4%, до $77,82 за баррель.

В январе цены на нефть поднялись более чем на 7% в связи с нападениями хуситов на суда в Красном море и ответными мерами США и их союзников. В выходные стало известно о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Опасения трейдеров относительно возможного резкого ответа Вашингтона являются фактором поддержки рынка. Президент США Джо Байден во вторник заявил, что принял решение по поводу ответа на атаку беспилотников на базу США в Иордании.

"Разрастающийся конфликт на Ближнем Востоке остается самым очевидным, причем увеличивающимся, риском для нефтяного рынка", - говорится в обзоре аналитиков JPMorgan.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 30 января снизилась в 1,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,464 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,469 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,1% и составил 105,89 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,07%, опустившись до 880,03 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ВЭБ.РФ-21" (+0,41%), "МТС-001P-20" (+0,22%) и "ГК Самолет БО-П12" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "РСХБ БО-09" (-0,9%), "МТС-001P-22" (-0,43%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк завершил размещение 3-летних облигаций серии 001Р-11 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 50% займа на 500 млн рублей. Размещение выпуска продолжалось с 16 января. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,9% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: наибольшее значение между 12,9% и разницей между 25,9% и средним значением ключевой ставки ЦБ. Купоны квартальные.

ООО "Совкомбанк факторинг" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 25 января. Ставка 1-6-го купонов была установлена на уровне 16% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года на уровне 16,99% годовых. Купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 15 лет.

АО "НФК-Структурные инвестиции" (Чебоксары) 1 февраля начнет размещение 10-летних облигаций серии 001П-02 объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 350-й день с даты начала размещения облигаций или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-13-го купонов установлена на уровне 21% годовых, купоны ежемесячные. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 3 млрд рублей.

АО "Бизнес альянс" 5 февраля начнет размещение облигаций серий 001Р-03 и 001Р-04 общим объемом 992,3 млн рублей. Примерный объем серии 001Р-03 составит 492,3 млн рублей, серии 001Р-04 - 500 млн рублей. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Ставка купонов по выпуску 001Р-03 будет переменной и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5-й рабочей день до начала купона, плюс 4% годовых. Таким образом, ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Купоны по займу 001Р-04 фиксированные: ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов - 18% годовых, 13-30-го - 17% годовых, 31-36-го - 16% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 19,17% годовых.

АО "ЕнисейАгроСоюз" 6 февраля начнет размещение дебютных 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Датой окончания размещения станет 20-й рабочий день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 4% годовых. Купоны квартальные. По выпуску будут предусмотрены call-опционы в даты окончания 5-го, 7-го, 9-го, 11-го, 13-го, 15-го, 17-го и 19-го купонов. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций птицефабрики объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 13 февраля с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 4-летних облигаций серии 001P-28 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир спреда к RUONIA - не выше 220 базисных пунктов. По выпуску предусмотрены квартальные купоны, ставки которых будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения RUONIA + спред. Техразмещение запланировано на 15 февраля.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) установил ставку 7-10-го купонов облигаций серии БО-П07 на уровне 0,01% годовых. Пятилетний выпуск облигаций на 15 млрд рублей был размещен в феврале 2021 года по ставке 6,25% годовых до оферты с исполнением 14 февраля 2024 года.

ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) выкупила по оферте 8 млн 656,356 тыс. облигаций серии 002P-03R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 9 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент выкупил 96,18% займа. Пятнадцатилетний выпуск объемом 9 млрд рублей был размещен в январе 2022 года по ставке квартальных купонов 10,9% годовых до текущей оферты. Ставка последующих купонов (начиная с 24 января) до следующей оферты в январе 2025 года установлена на уровне 16% годовых.