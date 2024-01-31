Ориентир по курсу рубля на среду - 88,5-90,5 руб./$1 - ПСБ

Ориентиром для курса рубля на среду выступает отметка 88,5-90,5 руб./$1, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Станислав Дужинский.

"Рубль во вторник подешевел относительно прочих мировых валют, нивелировав рост понедельника. Доллар к закрытию сессии стоил 89,7 рублей, юань - 12,4 рублей, - отмечает эксперт. - При снижении активности экспортеров после окончания налогового периода вчерашний объем торгов был на 1/4 ниже понедельника, что привело к снижению предложения валюты. Утром в среду рубль торгуется на уровне вчерашнего закрытия. Сохраняем свой текущий прогнозный диапазон по курсу в 88,5-90,5 руб./$1. Но доллар может пытаться превысить его верхнюю планку ввиду вероятного сохранения пониженной активности экспортеров, традиционного после налоговых выплат".

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