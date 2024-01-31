Покупка акций банков является хорошим вложением на среднесрочную перспективу - "Алор Брокер"

Покупка акций банков является хорошим вложением на среднесрочную перспективу, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

По мнению эксперта, акции банков могут быть интересны в случает роста рынка акций РФ - они в последние дни сильно отстали от высоких технологий. Очень часто именно акции финансового сектора наиболее быстро растут при зарождении восходящего тренда, считает Антонов.

"Фундаментальную поддержку бумагам сектора 30 января оказал Банк России, - указывает аналитик. - Директор Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов предрек, что в этом году банковский сектор заработает 2,3-2,8 трлн рублей чистой прибыли. Это меньше чем 3,3 трлн рублей в прошлом году, но выше среднего показателя последних лет. К тому же хотим напомнить, что прошлогодние прогнозы регулятора по прибыли банков начинались в конце января с цифры "более 1 трлн рублей", а по факту получилось более 3 трлн. Поэтому банки видятся хорошим вложением на среднесрочную перспективу".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.