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31 января 2024 года 09:00

Рубль стабилен относительно доллара и юаня под влиянием разнонаправленных факторов

Москва. 31 января. Доллар США и юань чуть подрастают на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль стабилен под влиянием разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,86 руб./$1 (+14 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 57,13 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,4 коп. - до 12,463 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на рубль, с одной стороны, давит общий внешний негатив - отрицательная динамика нефтяных котировок и большинства индексов мировых бирж. В то же время, поддержку нацвалюте продолжают оказывать факторы обязательной продажи выручки экспортерами и продажи ЦБ РФ валюты в рамках бюджетного правила.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,51 за баррель, что на 0,43% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,49 за баррель, что на 0,41% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average вырос, обновив рекордный максимум, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite снизились.

Участники глобального рынка ждут первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Двухдневное заседание ФРС стартовало во вторник, его итоги станут известны в среду в 22:00 МСК. Участники рынка и экономисты в целом уверены, что Федрезерв сохранит ставку на прежнем уровне 5,25-5,5%, и будут внимательно следить за изменениями формулировок в пресс-релизе и заявлениями главы ЦБ Джерома Пауэлла.

Рынок оценивает вероятность снижения ставки в марте в 47,6%, тогда как еще месяц назад такая вероятность оценивалась в 88,5%. Это объясняется ускорением инфляции и более сильными, чем ожидалось, данными об экономическом росте.

Федрезерв, вероятно, не станет менять базовую процентную на этом заседании, пишет Market Watch. Эксперты полагают, что Пауэлл оставит открытой возможность снижения ставки в марте. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС приступит к смягчению политики именно в марте, в 50%, по данным CME FedWatch.

Статданные, опубликованные во вторник, подтвердили устойчивость американской экономики.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду в основном снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 0,39%, китайский CSI 300 - 0,18%, гонконгский Hang Seng - 1,12%, южнокорейский Kospi - 0,2%, растет только австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,73%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,41%.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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