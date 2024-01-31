Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- индексы деловой активности в секторе услуг и производства Китая PMI за январь (04:30 МСК);

- розничные продажи Германии в декабре (10:00 МСК);

- отчет по рынку труда Германии за январь (11:55 МСК);

- предварительный индекс потребительских цен Германии за январь (16:00 МСК);

- отчет ADP по занятости в частном секторе США за январь (16:15 МСК);

- Чикагский индекс производственной активности за январь (17:45 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18:30 МСК);

- промышленное производство России в декабре (19:00 МСК);

- итоги заседания ФРС (22:00 МСК) и пресс-конференция (22:30 МСК) регулятора;

- квартальные результаты Mastercard, Qualcomm, Boeing, MetLife;

- операционные результаты Polymetal, РусГидро", OKEY за 4-й квартал 2023 г.

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