Рынок акций РФ во вторник подрос к 3200п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля, лидировали Яндекс и Мечел

Москва. 30 января. Рынок акций РФ во вторник продемонстрировал смешанную динамику индексов на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей нефти (Brent превысила $82,6 за баррель). Индекс Мосбиржи поднялся к верхней границе коридора 3150-3200 пунктов на ослаблении рубля, при этом лидировали в росте акции "Яндекса" и "Мечела" (первые также показали рекордные обороты с февраля 2022 года).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3196,08 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1122,53 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,3%.

Доллар к 18:50 МСК подорожал до 89,68 рубля (+0,71 рубля).

Выросли акции "Яндекса" (+5,3%), "Мечела" (+5,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,4%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

"Мечел" (MOEX: MTLR) в конце 2023 года продал порт Камбарка в Удмуртии - один из крупнейших в Камском речном бассейне. То, что АО "Порт Камбарка" больше не входит в группу "Мечел", раскрыло в списке аффилированных лиц принадлежащее металлургической компании ПАО "Кузбассэнергосбыт" (MOEX: KZSB).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций во вторник поднялся вплотную к рубежу 3200 пунктов по индексу МосБиржи, покупкам способствовали ослабление рубля и сохранение цен на нефть на уровне выше $80 за баррель Brent.

Внешний фон был неоднозначным: китайские индексы продолжили нисходящую коррекцию, в Европе настрой инвесторов был получше. Согласно предварительной оценке, ВВП еврозоны в IV квартале прибавил 0,1% г/г, хотя аналитики прогнозировали нулевую динамику. На глобальных рынках инвесторы занимают осторожную позицию перед заседанием ФРС по процентной ставке, итоги которого будут объявлены в среду вечером. Изменений по ставкам не предвидится, в фокусе внимания будет риторика регулятора.

В России операционные результаты за IV квартал 2023 года раскроют Polymetal, "РусГидро", "О''Кей" (MOEX: OKEY). При сохранении слабости рубля и текущих цен на сырье индекс МосБиржи может завершить январь выше 3200 пунктов: прогноз на 31 января - 3125-3225 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рынок акций РФ из-за ослабления рубля завершил торги разнонаправленной динамикой индексов в узком коридоре значений.

Индекс МосБиржи продолжил рост на корпоративных новостях, в том числе, об операционных результатах работы крупных корпораций в 2023 году. По оценке Банка России, совокупная чистая прибыль российских банков по РСБУ за 2023 год установила новый рекорд, повысившись до 3,3 трлн руб., что на 38% превысило рекордный показатель 2021 года в 2,4 трлн руб. и более чем в 16 раз превзошло показатель кризисного 2022 года. Однако Банк России прогнозирует, что в 2024 году чистая прибыль банковского сектора РФ может снизиться по сравнению с прошлым годом на 15-30%, до 2,3-2,8 трлн руб.

По мнению Мильчаковой, это будет связано с высокими процентными ставками ЦБ РФ, увеличением обязательных резервов банков и предстоящей отменой программы ипотеки с господдержкой с 1 июля 2024 года.

Прогноз МВФ относительно снижения инфляции в мире и повышение фондом прогноза роста мировой экономики до 3,1% на 2024 год также создали оптимистичный фон российским акциям. В среду индекс МосБиржи может колебаться в коридоре 3150-3250 пунктов, полагает аналитик.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи вплотную приблизился к локальному январскому максимуму 3200,78 пункта. Рост рынка акций подтолкнул вверх слабеющий рубль, а также позитивная динамика на глобальных рынках и, как следствие, рост аппетита к риску. Среди лидеров роста во вторник выступил "Яндекс" на фоне продолжающегося процесса редомициляции.

С учетом замедления инфляции в декабре прошлого и в начале текущего года, а также снизившихся инфляционных ожиданий вероятность сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ в феврале повышается, считает эксперт.

Снижение котировок нефти пока выглядит как коррекция. Поводом для отката мог послужить прогноз МВФ, который закладывает снижение цен на нефть в мире на 2,3% в 2024 году и на 4,8% - в 2025 году. Также не исключена фиксация прибыли перед заседанием ФРС США и на негативном новостном фоне из Китая. Помимо этого, инвесторы продолжают следить за развитием ситуации в Красном море и на Ближнем Востоке, поскольку эскалация конфликта может привести к резкому подъему цен, считает Кравченко.

Аналитики Альфа-банка полагают, что нефть должна удержаться у отметки $82 за баррель под влиянием фундаментальных факторов и озабоченности участников рынка очередным витком эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее на нефтяной рынок позитивно повлияла отраслевая статистика из США, включая данные об уменьшении товарных запасов нефти и сокращении добычи на фоне аномальных холодов на Среднем Западе. При этом взаимно агрессивная риторика США и Ирана, а также обстрел военной базы США в Иордании заставили рынок заложить геополитические премии в цену нефти на глобальных рынках. Особенно ярко этот эффект проявился в США, где аномальные холода и пиковый спрос спровоцировали "идеальный шторм" на фоне ощутимого сокращения добычи и товарных запасов нефти.

В итоге аналитики Альфа-банка полагают, что цены могут закрепиться выше диапазона $75-80 за баррель впервые за два месяца. Теханализ позволяет предположить, что котировки нефти могут найти техническую поддержку на текущих уровнях, и если Brent устоит на фоне волны продаж, которая накрыла рынок с начала текущей недели, и удержится у отметки $82 за баррель, то в феврале рынок может начать осваивать более высокие ценовые уровни - в диапазоне $80-85 за баррель.

В Азии во вторник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng потерял 2,3%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили по 0,1%), но слабо "минусуют" Штаты (индексы к 18:50 МСК просели на 0,1-0,4%).

Инвесторы оценивают статданные и ситуацию вокруг предстоящей ликвидации проблемного китайского девелопера China Evergrande.

Накануне стало известно, что суд Гонконга вынес постановление о ликвидации China Evergrande в рамках дела по иску инвесткомпании Top Shine Global, обвинявшей застройщика в неуплате долга на сумму 863 млн гонконгских долларов ($110 млн). China Evergrande, долг которой составляет более $300 млрд, объявила о дефолте в конце 2021 года, а в марте 2023 года представила план реструктуризации долга, но в итоге договориться с кредиторами не удалось.

Участники рынков опасаются, что негативный эффект от ликвидации девелопера распространится за пределы КНР. Власти страны уверяют, что этот риск можно ограничить, но пока неясно, как ситуация отразится на финансовой системе материкового Китая, отмечает Trading Economics.

ВВП Германии в IV квартале ожидаемо сократился на 0,3% к третьему кварталу, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). В годовом выражении и с поправкой на число рабочих дней сокращение ВВП составило 0,2%.

ВВП еврозоны в IV квартале 2023 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. В годовом выражении экономика еврозоны увеличилась на 0,1%. Эксперты в среднем ожидали, что объем ВВП в октябре-декабре снизится на 0,1% в поквартальном выражении и не изменится в годовом, по данным Trading Economics.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в январе понизился до 96,2 пункта, говорится в отчете Европейской комиссии. В декабре значение индекса составляло 96,4 пункта, это рекордный показатель с мая. Январское значение индикатора совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в еврозоне в январе опустился до минус 16,1 пункта с декабрьских минус 15 пунктов.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены вернулись к росту после локальной дневной коррекции (Brent локально падала ниже $81,4 за баррель).

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,66 за баррель (+0,3% и -1,4% накануне), мартовская цена WTI - $77,45 за баррель (+0,9% и -1,6% в понедельник).

В начале недели нефть активно дорожала на новостях о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Президент США Джо Байден заявил о причастности к нападению военизированных формирований, связанных с Ираном. В Тегеране такие обвинения отвергли.

В то же время давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу замедления роста экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, и по поводу мирового спроса в целом, пишет MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+9,9%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+8,7% и +5,5% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+6,7%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+6,7%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+6,2%), ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (+5,7%).

Подешевели акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-8%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-5,9%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-5,7%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-4,9%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-4,4%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3,7%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-3,5%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-3,5%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,88 млрд рублей (из них 15,94 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 6,97 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,71 млрд рублей на обыкновенные акции "Мечела").