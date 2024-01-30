Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 30 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 3 базисных пункта - до 64,27% от номинала (их доходность практически не изменилась, составив 9,98% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 7 базисных пунктов - до 67,06% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 9,31% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1,5 базисного пункта). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году увеличились за день на 2 базисных пункта - до 35,85% от номинала (доходность опустилась на 0,5 базисного пункта, составив 14,79% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 22 базисных пункта - до 72,99% от номинала (их доходность снизилась на 12 базисных пунктов, составив 18,86% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 65,08% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта, до 17,76% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день на 88 базисных пунктов - до 63,35% от номинала (их доходность увеличилась на 34 базисных пункта, составив 14,59% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 120 базисных пунктов, составив 66,35% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 30 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries после умеренного роста накануне во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики в преддверии объявления итогов первого в 2024 году заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Двухдневное заседание ФРС начнется во вторник, его итоги станут известны в среду, в 22:00 мск. Участники рынка и экономисты в целом уверены, что Федрезерв сохранит ставку на прежнем уровне 5,25-5,5% годовых, и будут внимательно следить за изменениями формулировок в пресс-релизе и заявлениями главы ЦБ Джерома Пауэлла. Рынок оценивает вероятность снижения ставки в марте в 50% (по данным CME FedWatch), тогда как еще месяц назад такая вероятность оценивалась в 88,5%. Это объясняется ускорением инфляции и более сильными, чем ожидалось, данными об экономическом росте.

Как написали аналитики Bank of America под руководством Майкла Гапена, недавние комментарии представителей Федрезерва говорят о том, что руководство регулятора в целом довольно ситуацией в экономике и прогрессом в деле замедления инфляции. Это может быть аргументом в пользу снижения ставки на следующем заседании, однако сигнала такого они подавать не будут. "Федрезерву нужно выиграть время для того, чтобы ознакомиться с новыми данными", - говорится в аналитической записке BofA.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник повысил прогноз роста экономики США на 2024 год до 2,1% с ожидавшихся ранее 1,5%, но ухудшил прогноз на 2025 год - до 1,7% с 1,8%. Прогноз подъема мировой экономики на текущий год улучшен до 3,1% с 2,9%, на следующий - оставлен на уровне 3,2%. МВФ ожидает, что глобальная инфляция замедлится с 6,8% в 2023 году до 5,8% в 2024 году и до 4,4% в 2025 году.