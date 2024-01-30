"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций "Мечела" и сохраняет целевую цену его бумаг на уровне 630 руб. за "преф" и за "обычку", сообщается на портале БКС Экспресс.

"Акции "Мечела" отличаются крепким трендом и торгуются выше своих скользящих средних, чего не скажешь о многих других бумагах, пробивших свою трендовую линию во время декабрьской коррекции, - отмечает аналитик Людмила Рокотянская. - Наш фундаментальный взгляд на акции "Мечела" позитивный. Мы не ждемт заметного роста налогов, учитывая текущий НДПИ и импортные пошлины Китая. Позитив связан с ожиданиями по снижению показателя Чистый долг/EBITDA до 1,5х к концу года".

Акции "Мечела" 2 месяца назад были включены в расчетную базу индекса Мосбиржи, что, на взгляд эксперта, может служить дополнительным драйвером для их роста.

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