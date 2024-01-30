Курс рубля может преодолеть отметку 100 руб./$1 к концу текущего года - "Финам"

Курс рубля может преодолеть отметку 100 руб./$1 к концу 2024 года, полагает аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Текущий курс рубля отражает целый ряд мер, в число которых входит не только репатриация валютной выручки со стороны экспортеров, но и продажа валюты со стороны ЦБ и Минфина. Также не стоит забывать и про высокую ключевую ставку (16%), которая делает вложения в рубли более привлекательными. Учитывая текущую динамику инфляции в стране, Банк России может начать цикл смягчения ДКП уже в ближайшие два квартала", - отмечает эксперт.

Важнейшим фактором для динамики курса рубля, на взгляд Потавина, остается и поведение мировых цен на нефть. "Еще один немаловажный фактор, влияющий на курс рубля - объемы расчетов в российской валюте по внешнеторговым операциям, - подчеркивает аналитик. - В начале сентября ФТС сообщала, что доля рубля в экспортных расчетах превысила 50%. При этом расчеты по импорту товаров и услуг в РФ по-прежнему в основном идут в твердых валютах. То есть осенью прошлого года за экспорт рублей поступало гораздо больше, чем ими оплачивался импорт. Соответственно, снижение объемов притока долларов и евро тогда негативно сказалось на курсе рубля. Чтобы переломить эту тенденцию, был введен в действие президентский указ об обязательной продаже валютной выручки, подписанный в начале октября".

Из свежей январской статистики ЦБ РФ следует, что в ноябре 2023 года доля рубля в расчетах за экспорт из России в другие страны резко снизилась до 33,8%. Это рекордно низкий показатель с августа 2022 года. Эксперт делает вывод, что процесс доминирования рубля во внешнеторговых сделках развернулся в обратную сторону. По времени это совпало с фазой укрепления курса рубля в октябре-ноябре после его резкого ослабления в сентябре.

"Остается посмотреть, какое решение примет Кремль в части продления валютного контроля за российскими экспортерами в ближайшие полтора месяца, - пишет Потавин. - От этого во многом будет зависеть ситуация с курсом рубля до конца 2024 года. Возможно, что, начав вводить ограничения, власти не найдут в себе сил от них отказаться. Требование об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, введенное до конца апреля, может быть не просто продлено, а станет бессрочным".

Стратег "Финама" напоминает, что в последние месяцы прошлого года внешняя торговля России была слабой с профицитом менее $10 млрд в месяц. Этого, по его мнению, может быть недостаточно, чтобы компенсировать основные статьи оттока валюты из страны: зарубежный туризм, погашение внешнего долга, спрос на иностранные активы.

"Ожидаемое сокращение продажи валюты из ФНБ после 6 февраля может вновь усилить давление на рубль, - допускает Потавин. - Продажи валюты из ФНБ уже к концу I квартала должны замедлиться и затем практически полностью прекратиться. Поэтому мы ожидаем курс доллара выше отметки 100 руб./$1 к концу этого года".

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