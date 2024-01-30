Рубль днем падает к доллару и евро после завершения накануне налогового периода января

Москва. 30 января. Доллар США, евро и китайский юань растут на Московской бирже днем во вторник; рубль дешевеет к бивалютной корзине после завершения накануне единого дня уплаты налогов.

Курс доллара США составил 89,39 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 41 копейку выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,01 руб./EUR1, подорожав на 61 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 61,93 копейки, до 92,91 руб. Курс китайского юаня увеличилась на 5,2 копейки - до 12,4 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем опускается к основным мировым валютам на фоне падения спроса на рублевую ликвидность после завершившегося накануне налогового периода января. На этот понедельник, 29 января, пришелся единый день уплаты налогов, когда в бюджет были перечислены акцизы, НДС, НДПИ, НДФЛ, налог на прибыль и страховые взносы. Тем не менее, поддержку рублю продолжают оказывать обязательная продажа валюты экспортерами и продажа ЦБ РФ валюты в рамках бюджетного правила.

Текущим ориентиром для пары доллар/рубль выступает диапазон 88,5-90,5 руб./$1, считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Станислав Дужинский.

"Рубль в понедельник укрепился в условиях увеличенного по сравнению с предыдущими двумя днями предложения иностранной валюты, - отмечает эксперт. - Утром во вторник рубль торговался на уровне вчерашнего закрытия. Возможно, что после окончания действия фактора налогового периода сегодня он может оказаться под ограниченным давлением. Ориентируемся на курс доллара в пределах 88,5-90,5 руб./$1. Но, с учетом оценки всей совокупности влияющих факторов, полагаем, что оснований для сильного ослабления рубля нет. Помимо высокой цены на нефть, удешевлению препятствуют фундаментальные факторы (меры валютного контроля, высокая ключевая ставка, ограничивающая спрос и продажи валюты Банком России), сохраняющие свое действие".

Участники глобального рынка ждут первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Двухдневное заседание ФРС начнется во вторник, его итоги станут известны в среду, в 22:00 МСК. Участники рынка и экономисты в целом уверены, что Федрезерв сохранит ставку на прежнем уровне 5,25-5,5%, и будут внимательно следить за изменениями формулировок в пресс-релизе и заявлениями главы ЦБ Джерома Пауэлла.

Рынок оценивает вероятность снижения ставки в марте в 47,6%, тогда как еще месяц назад такая вероятность оценивалась в 88,5%. Это объясняется ускорением инфляции и более сильными, чем ожидалось, данными об экономическом росте.

Цены на нефть эталонных марок продолжают слабо опускаться днем во вторник после резкого снижения днем ранее.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК упала на 0,23%, до $82,2 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,16%, до $76,65 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,4%, WTI - на 1,6%, хотя в начале сессии нефть активно дорожала на новостях о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Под конец торгового дня опасения трейдеров относительно возможного резкого ответа Вашингтона, который мог бы привести к дальнейшей эскалации напряженности в регионе, несколько смягчились.

Аналитики отмечают, что Белый дом, скорее всего, примет достаточно жесткие меры, чтобы не допустить повторения атак, но и не станет рисковать открытым военным противостоянием с Ираном, потому что это приведет к скачку цен на нефть в год президентских выборов.

Тем временем государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила, что пока не будет увеличивать объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) после получения соответствующей директивы министерства энергетики страны. Объем мощностей компании останется на уровне 12 млн б/с.

Котировки нефти марки Brent, вероятно, пока останутся вблизи уровня $82,5 за баррель, API должен опубликовать свои традиционные оценки изменения запасов нефти в США за неделю, но в преддверии раскрытия итогов заседания ФРС США цены на фьючерсы могут слабо реагировать на статистику, сообщается в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России во вторник, 30 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 840 млрд рублей (при лимите 1 трлн 840 млрд рублей и спросе 1 трлн 870 млрд рублей) в среднем по ставке 15,87% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 23 января, банки разместили 1 трлн 760 млрд рублей (при лимите 1 трлн 760 млрд рублей и спросе 2 трлн 081,8 млрд рублей) в среднем по ставке 15,84% годовых.