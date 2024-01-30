Банк России может снизить ключевую ставку уже во 2П24 - Freedom Finance Global

Банк России может снизить ключевую ставку уже во 2 полугодии 2024 года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Как заявила глава ЦБ РФ, потенциал для снижения ключевой ставки Банка России есть, но он будет реализован, скорее всего, во втором полугодии текущего года. Основанием для снижения ключевой ставки должен стать устойчивый тренд на снижение инфляции. По нашему мнению, как минимум в ближайшие полгода Банк России будет сохранять жёсткую денежно-кредитную политику. Вполне возможно, что в первом полугодии текущего года новых повышений ключевой ставки не будет. На февральском заседании совета директоров, с высокой вероятностью, действующая ключевая ставка изменена не будет", - пишет эксперт.

Однако Мильчакова полагает, что снижения процентной ставки ЦБ РФ в первом полугодии тоже ожидать не стоит, и, соответственно, действующая ключевая ставка в 16% годовых может сохраняться ещё достаточно длительное время, как минимум, до осени.

"Глава Банка России также пообещала в интервью публикацию протоколов обсуждения решения совета директоров по ключевой ставке, начиная с этого года, через 6 дней после обнародования принятого советом директоров решения, - подчеркивается в комментарии. - Это важно для курса рубля, так как валютный рынок сможет получить более полную картину настроения и мнений членов совета директоров ЦБ РФ. Курсы мировых резервных валют отреагировали на интервью главы Банка России неоднозначно: доллар дорожает на 0,37%, превысив 89 руб., а юань и евро продолжают дешеветь, хотя не слишком значительно".

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