"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Норникеля

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Норильского никеля" с целевой ценой 13463 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Норникель" представил слабые операционные результаты за IV квартал 2023 года, - отмечает эксперт. - Рост производства меди и никеля оказался нивелирован резким спадом в сегменте металлов платиновой группы. По итогам 2023 года все металлы за исключением платины продемонстрировали снижение на несколько процентов, однако в 2024 году, согласно прогнозу компании, темпы падения могут ускориться до двухзначных значений. Принимая во внимание слабый производственный прогноз и понижательную динамику мировых цен на цветные металлы, мы сохраняем рекомендацию "продавать" для бумаг Норникеля" с целевой ценой 13463 рубля".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.