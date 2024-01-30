Акции РусГидро подходят для долгосрочных инвесторов - SberCIB

Акции "РусГидро" подходят для долгосрочных инвесторов, так как на данный момент компания находится в активной инвестиционной фазе, и у нее отрицательный денежный поток, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"ФАС разрешила "РусГидро" выделить электросетевые активы на Дальнем Востоке в срок до 2025 года. Рынок воспринял новость позитивно, акции "РусГидро" в понедельник выросли в цене на 6%. По планам Минэнерго, на Дальнем Востоке планируется либерализация рынка электроэнергии и запуск ценовой зоны. С 1 июля 2024 года либерализация охватит 15% небытового энергопотребления в нескольких регионах. Этот процесс должен повысить доходы убыточного генерирующего бизнеса "РусГидро" на Дальнем Востоке, однако для этого компании потребуется избавиться от более прибыльных сетевых активов", - пишут аналитики Георгий Иванин и Никита Ковалев.

Законодательство предполагает, что при работе на свободном рынке электроэнергии его участник не может одновременно владеть генерирующими активами и сетями. По мнению экспертов SberCIB, эта новость указывает на то, что подготовка к либерализации продвигается, и принимаются соответствующие регуляторные решения, а у "РусГидро" дополнительно появится полгода на подготовку к выходу из сетевого бизнеса на Дальнем Востоке.

"Мы в начале января повысили оценку акций "РусГидро" до "покупать" после падения котировок в 4К23, - указывают Иванин и Ковалев. - Однако акции "РусГидро", скорее, подходят для долгосрочных инвесторов, так как в данный момент компания находится в активной инвестиционной фазе, и у нее отрицательный денежный поток. На наш взгляд, когда он станет положительным, компания сможет увеличить дивиденды, что, по нашим оценкам, произойдет не ранее 2026 года".

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