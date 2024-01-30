Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для бумаг Норникеля

Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для бумаг ГМК "Норильский никель" на фоне вероятного нейтрального эффекта на котировки опубликованных операционных результатов эмитента за 4К23 и весь 2023 год, а также прогноза показателей на текущий год, сообщается в материале начальника аналитического отдела банка Бориса Красноженова и аналитика Елизаветы Дегтяревой.

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