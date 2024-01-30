Возможна консолидация цены золота около текущих значений до заседания ФРС в среду - "Финам"

Возможна консолидация котировок золота около текущих значений до заседания ФРС США в среду, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко.

Вместе с тем, указывает эксперт в комментарии, исходя из анализа недельных опционов на COMEX с экспирацией 1 февраля 2024 года рынок уверен в дальнейшем росте цены и считает возможным достижение отметки $2050 за тройскую унцию в ближайшее время.

"Технически же ситуация пока не поменялась. Цена продолжает оставаться в "бычьем" ценовом канале, а ближайший локальный уровень сопротивления расположен на уровне $2040 за тройскую унцию", - отмечает Дудченко.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.